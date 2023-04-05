https://ria.ru/20230405/tramp-1863069328.html

Секретная служба обязана охранять Трампа, даже если он попадет в тюрьму

Секретная служба обязана охранять Трампа, даже если он попадет в тюрьму - РИА Новости, 05.04.2023

Секретная служба обязана охранять Трампа, даже если он попадет в тюрьму

Секретная служба США обязана пожизненно охранять бывших президентов, так что если Дональда Трампа посадят в тюрьму по выдвинутым в Нью-Йорке обвинениям, он... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T07:26

2023-04-05T07:26

2023-04-05T13:21

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дональд трамп

джо байден

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Секретная служба США обязана пожизненно охранять бывших президентов, так что если Дональда Трампа посадят в тюрьму по выдвинутым в Нью-Йорке обвинениям, он сохранит эту привилегию, следует из установленной конгрессом нормы. Американские законодатели в 1965 году утвердили за Секретной службой обязанность охранять бывших глав государства без оговорок. "Защищать бывшего президента и его супругу пожизненно, если только они не откажутся от такой защиты", - говорится в принятом акте. Ещё в 2018 году, когда Трамп находился под угрозой импичмента, и звучали призывы возбудить против него уголовное дело, американские СМИ писали, что бывшего президента станут охранять, куда бы он не отправился. А поскольку до импичмента тогда не дошло, и Трамп отработал полный срок на высшем посту, он не теряет своих привилегий бывшего президента. Лишить его охраны в случае, если виновность будет доказана, и суд в качестве наказания изберет тюремный срок, можно будет только через внесение поправок в действующий закон. Как сообщалось, Трампу во вторник в суде Нью-Йорка предъявили обвинения по 34 эпизодам фальсификации деловой документации. Само по себе деяние считается проступком, но прокурор Элвин Брэгг настаивает, что политик совершил его "для сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года", поэтому требуется уголовная квалификация. По каждому из 34 эпизодов в случае решения о виновности Трампа ему грозит до 4 лет тюрьмы, то есть общим сроком могут стать 136 лет заключения. Объявивший о намерении вновь бороться за пост главы государства Трамп обвинения отвергает, заявляя, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", и настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, арест трампа