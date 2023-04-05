https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html
США "катятся в ад", заявил Трамп
США "катятся в ад", заявил Трамп - РИА Новости, 05.04.2023
США "катятся в ад", заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:33
2023-04-05T03:33
2023-04-05T13:47
в мире
сша
арест трампа
флорида
нью-йорк (город)
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8c2e5050e64aa3b3ea96b9483927ec23.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад"."Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как ранее днем посетил суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html
сша
флорида
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29742adaef0354d552702b653dfba606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, арест трампа, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Арест Трампа, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
США "катятся в ад", заявил Трамп
Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что США катятся в ад