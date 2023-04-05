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США "катятся в ад", заявил Трамп - РИА Новости, 05.04.2023
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03:33 05.04.2023 (обновлено: 13:47 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html
США "катятся в ад", заявил Трамп
США "катятся в ад", заявил Трамп - РИА Новости, 05.04.2023
США "катятся в ад", заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:33
2023-04-05T13:47
в мире
сша
арест трампа
флорида
нью-йорк (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад"."Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как ранее днем посетил суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.
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сша
флорида
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в мире, сша, арест трампа, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Арест Трампа, Флорида, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
США "катятся в ад", заявил Трамп

Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что США катятся в ад

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".
"Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как ранее днем посетил суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.
Бывший президент Дональд Трамп США выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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