https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html

США "катятся в ад", заявил Трамп

США "катятся в ад", заявил Трамп - РИА Новости, 05.04.2023

США "катятся в ад", заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:33

2023-04-05T03:33

2023-04-05T13:47

в мире

сша

арест трампа

флорида

нью-йорк (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад"."Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде после того, как ранее днем посетил суд в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html

сша

флорида

нью-йорк (город)

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в мире, сша, арест трампа, флорида, нью-йорк (город), дональд трамп