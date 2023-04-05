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В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу - РИА Новости, 05.04.2023
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03:17 05.04.2023 (обновлено: 09:53 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html
В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу
В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу - РИА Новости, 05.04.2023
В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу
Максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет тюрьмы, свидетельствуют... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:17
2023-04-05T09:53
в мире
сша
манхэттен
нью-йорк (город)
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет тюрьмы, свидетельствуют подсчеты Fox News. "Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения", — информирует телеканал. Как отмечается, фальсификация деловых документов, которую инкриминируют экс-президенту, считается проступком в соответствии с законодательством Нью-Йорка, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html
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сша
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Арест Трампа
В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу

Fox News: Трампу по предъявленным обвинениям грозит наказание в 136 лет тюрьмы

© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAБывший президент Дональд Трамп США выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Бывший президент Дональд Трамп США выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
Бывший президент Дональд Трамп США выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет тюрьмы, свидетельствуют подсчеты Fox News.
"Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения", — информирует телеканал.
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Как отмечается, фальсификация деловых документов, которую инкриминируют экс-президенту, считается проступком в соответствии с законодательством Нью-Йорка, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.
Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
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В миреСШАМанхэттенНью-Йорк (город)Дональд ТрампАрест Трампа
 
 
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