https://ria.ru/20230405/tramp-1863060520.html

В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу

В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу - РИА Новости, 05.04.2023

В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу

Максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет тюрьмы, свидетельствуют... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:17

2023-04-05T03:17

2023-04-05T09:53

в мире

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу по совокупности обвинений, составляет 136 лет тюрьмы, свидетельствуют подсчеты Fox News. "Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения", — информирует телеканал. Как отмечается, фальсификация деловых документов, которую инкриминируют экс-президенту, считается проступком в соответствии с законодательством Нью-Йорка, но поднимается до ранга преступления с максимальным приговором в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

https://ria.ru/20230405/prokuror-1863053028.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, арест трампа