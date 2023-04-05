https://ria.ru/20230405/tramp-1863054930.html

Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку

Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку - РИА Новости, 05.04.2023

Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T01:06

2023-04-05T01:06

2023-04-05T01:06

арест трампа

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сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом. "Мне сообщили, что с того момента, как появились первые сообщения о предъявлении обвинений, наша кампания собрала 10 миллионов долларов. Это больше, чем у всех демократов вместе взятых", - говорится в электронной рассылке, которую осуществляет кампания Трампа. Автор письма обращается к читателю "патриот" и сообщает, что "пишет его по пути домой в Мар-А-Лаго". "Я никогда не был так уверен, что мы вновь завоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", - написал Трамп, отметив, что поддержка, в том числе финансовая, от его сторонников не дает ему падать духом в эти "самые темные часы американской истории". "Вы - это та причина, по которой я никогда не отступлюсь от миссии спасти Америку, какими бы гадкими и порочными не были атаки на меня", - указывается в письме. Во вторник Трампу в Нью-Йорке были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Чтобы заслушать их и заявить о своей невиновности Трамп прилетел в Нью-Йорк из Флориды. Обвинения против экс-президента касаются фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Прокуратура утверждает, что экс-президент прибегал к этому, чтобы не допустить негативной информации о себе в преддверии президентских выборов 2016 года. В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры. Ожидается, что позднее Трамп выступит с обращением из своей резиденции Мар-а-Лаго.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863053698.html

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

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арест трампа, в мире, нью-йорк (город), сша, америка, дональд трамп