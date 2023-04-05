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Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку - РИА Новости, 05.04.2023
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01:06 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/tramp-1863054930.html
Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку
Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку - РИА Новости, 05.04.2023
Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:06
2023-04-05T01:06
арест трампа
в мире
нью-йорк (город)
сша
америка
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом. "Мне сообщили, что с того момента, как появились первые сообщения о предъявлении обвинений, наша кампания собрала 10 миллионов долларов. Это больше, чем у всех демократов вместе взятых", - говорится в электронной рассылке, которую осуществляет кампания Трампа. Автор письма обращается к читателю "патриот" и сообщает, что "пишет его по пути домой в Мар-А-Лаго". "Я никогда не был так уверен, что мы вновь завоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", - написал Трамп, отметив, что поддержка, в том числе финансовая, от его сторонников не дает ему падать духом в эти "самые темные часы американской истории". "Вы - это та причина, по которой я никогда не отступлюсь от миссии спасти Америку, какими бы гадкими и порочными не были атаки на меня", - указывается в письме. Во вторник Трампу в Нью-Йорке были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Чтобы заслушать их и заявить о своей невиновности Трамп прилетел в Нью-Йорк из Флориды. Обвинения против экс-президента касаются фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Прокуратура утверждает, что экс-президент прибегал к этому, чтобы не допустить негативной информации о себе в преддверии президентских выборов 2016 года. В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры. Ожидается, что позднее Трамп выступит с обращением из своей резиденции Мар-а-Лаго.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863053698.html
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арест трампа, в мире, нью-йорк (город), сша, америка, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, Нью-Йорк (город), США, Америка, Дональд Трамп
Трамп поблагодарил сторонников за собранную сумму в свою поддержку

Трамп поблагодарил сторонников за десять миллионов долларов в свою поддержку

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил сторонникам, что собрал за несколько дней 10 миллионов долларов в свою поддержку, поблагодарил за это и пообещал не сдаваться и вернуться в Белый дом.
"Мне сообщили, что с того момента, как появились первые сообщения о предъявлении обвинений, наша кампания собрала 10 миллионов долларов. Это больше, чем у всех демократов вместе взятых", - говорится в электронной рассылке, которую осуществляет кампания Трампа. Автор письма обращается к читателю "патриот" и сообщает, что "пишет его по пути домой в Мар-А-Лаго".
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"Я никогда не был так уверен, что мы вновь завоюем Белый дом и спасем нашу великую нацию", - написал Трамп, отметив, что поддержка, в том числе финансовая, от его сторонников не дает ему падать духом в эти "самые темные часы американской истории". "Вы - это та причина, по которой я никогда не отступлюсь от миссии спасти Америку, какими бы гадкими и порочными не были атаки на меня", - указывается в письме.
Во вторник Трампу в Нью-Йорке были предъявлены обвинения по 34 пунктам. Чтобы заслушать их и заявить о своей невиновности Трамп прилетел в Нью-Йорк из Флориды. Обвинения против экс-президента касаются фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Прокуратура утверждает, что экс-президент прибегал к этому, чтобы не допустить негативной информации о себе в преддверии президентских выборов 2016 года.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, которые были направлены против Нью-Йорка, городских судов и прокуратуры.
Ожидается, что позднее Трамп выступит с обращением из своей резиденции Мар-а-Лаго.
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