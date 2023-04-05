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Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке
Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.04.2023
Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп назвал шокирующим прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:50
2023-04-05T00:50
2023-04-05T01:02
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал шокирующим прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности."Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.Экс-президент добавил, что приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html
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в мире, нью-йорк (город), арест трампа, сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), Арест Трампа, США, Манхэттен, Дональд Трамп
Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке
Трамп назвал шокирующими прошедшие по его обвинению слушания и заявил о своей невиновности