https://ria.ru/20230405/tramp-1863053698.html

Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке

Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.04.2023

Трамп сделал заявление после судебного слушания в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп назвал шокирующим прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:50

2023-04-05T00:50

2023-04-05T01:02

в мире

нью-йорк (город)

арест трампа

сша

манхэттен

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_0:0:1519:854_1920x0_80_0_0_dde698dfae3df259e5801af874e45eb5.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал шокирующим прошедшие по его обвинению слушания в Нью-Йорке и заявил о своей невиновности."Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.Экс-президент добавил, что приземлился во Флориде и намерен выступить с заявлением в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

https://ria.ru/20230405/prokuror-1863053028.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), арест трампа, сша, манхэттен, дональд трамп