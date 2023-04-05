https://ria.ru/20230405/terakty-1863282389.html

Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России - РИА Новости, 05.04.2023

Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:31

2023-04-05T17:31

2023-04-05T18:12

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.Глава государства отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной. "Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", — подчеркнул Путин.Он потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовки фактов.К тому же сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы — организованная преступность, наркоторговцы, финансовые мошенники. Поэтому необходимо усилить борьбу с криминалом и особое внимание уделить незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки, добавил президент. "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", — отметил он.МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни людей, защитить их и их имущество от произвола и насилия, заключил Путин.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html

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Ольга Фомченкова

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Путин об участии западных спецслужб в подготовке терактов в новых регионах Путин об участии западных спецслужб в подготовке терактов в новых регионах 2023-04-05T17:31 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин