https://ria.ru/20230405/terakty-1863282389.html
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России - РИА Новости, 05.04.2023
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России
Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:31
2023-04-05T17:31
2023-04-05T18:12
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.Глава государства отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной. "Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", — подчеркнул Путин.Он потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовки фактов.К тому же сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы — организованная преступность, наркоторговцы, финансовые мошенники. Поэтому необходимо усилить борьбу с криминалом и особое внимание уделить незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки, добавил президент. "В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", — отметил он.МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни людей, защитить их и их имущество от произвола и насилия, заключил Путин.
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин об участии западных спецслужб в подготовке терактов в новых регионах
Путин об участии западных спецслужб в подготовке терактов в новых регионах
2023-04-05T17:31
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России
Путин: к подготовке терактов в регионах России задействован потенциал западных спецслужб
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.
«
"Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", — сказал он.
Глава государства отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной.
"Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", — подчеркнул Путин
.
Он потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовки фактов.
Путин пообещал, что Россия дожмет украинских неонацистов
К тому же сложившейся в ДНР
, ЛНР
, Запорожской
и Херсонской областях
ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы — организованная преступность, наркоторговцы, финансовые мошенники. Поэтому необходимо усилить борьбу с криминалом и особое внимание уделить незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатки, добавил президент.
"В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России", — отметил он.
МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни людей, защитить их и их имущество от произвола и насилия, заключил Путин.