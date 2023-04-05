https://ria.ru/20230405/tela-1863315542.html

В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме

В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме - РИА Новости, 05.04.2023

В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме

Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:25

2023-04-05T19:25

2023-04-05T19:25

республика дагестан

происшествия

каспийск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. По словам близких родственников покойных, мать с дочерью два дня не отвечали на телефонные звонки. Обеспокоенные родственники в среду приехали к ним домой, но на стук в дверь никто не реагировал. Тогда они вскрыли ее и зашли в дом, где и обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html

каспийск

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика дагестан, происшествия, каспийск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)