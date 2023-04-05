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В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме - РИА Новости, 05.04.2023
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19:25 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/tela-1863315542.html
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме - РИА Новости, 05.04.2023
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме
Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:25
2023-04-05T19:25
республика дагестан
происшествия
каспийск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. По словам близких родственников покойных, мать с дочерью два дня не отвечали на телефонные звонки. Обеспокоенные родственники в среду приехали к ним домой, но на стук в дверь никто не реагировал. Тогда они вскрыли ее и зашли в дом, где и обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html
каспийск
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республика дагестан, происшествия, каспийск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Республика Дагестан, Происшествия, Каспийск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме

В дагестанском Каспийске нашли тела несовершеннолетней девочки и ее матери в частном доме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«
"В Каспийске, в одном из частных домовладений, обнаружены два тела – матери и ее несовершеннолетней дочери. Тела направлены в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин смерти", – говорится в сообщении.
По словам близких родственников покойных, мать с дочерью два дня не отвечали на телефонные звонки. Обеспокоенные родственники в среду приехали к ним домой, но на стук в дверь никто не реагировал. Тогда они вскрыли ее и зашли в дом, где и обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Республика ДагестанПроисшествияКаспийскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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