https://ria.ru/20230405/tela-1863315542.html
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме - РИА Новости, 05.04.2023
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме
Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:25
2023-04-05T19:25
2023-04-05T19:25
республика дагестан
происшествия
каспийск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Трупы несовершеннолетней девочки и ее матери обнаружили их родственники в частном доме в дагестанском Каспийске, сообщили в пресс-службе МВД республики. По словам близких родственников покойных, мать с дочерью два дня не отвечали на телефонные звонки. Обеспокоенные родственники в среду приехали к ним домой, но на стук в дверь никто не реагировал. Тогда они вскрыли ее и зашли в дом, где и обнаружили тела 46-летней женщины и ее 11-летней дочери. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20230404/ubiystvo-1862990682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, каспийск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Республика Дагестан, Происшествия, Каспийск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане нашли тела девочки-подростка и ее матери в частном доме
В дагестанском Каспийске нашли тела несовершеннолетней девочки и ее матери в частном доме