https://ria.ru/20230405/tayvan-1863235469.html

К юго-востоку от Тайваня заметили авианосную группу ВМС Китая

К юго-востоку от Тайваня заметили авианосную группу ВМС Китая - РИА Новости, 05.04.2023

К юго-востоку от Тайваня заметили авианосную группу ВМС Китая

Авианосная группа военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем "Шаньдун" в среду пересекла пролив Баши и прошла в акватории к... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:40

2023-04-05T15:40

в мире

китай

тайвань

сша

кевин маккарти

цай инвэнь

нэнси пелоси

j-15

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ПЕКИН, 5 апр – РИА Новости. Авианосная группа военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем "Шаньдун" в среду пересекла пролив Баши и прошла в акватории к юго-востоку от Тайваня, сообщает министерство обороны острова. "Компартия Китая продолжает посылать военные самолеты и корабли, чтобы нарушать покой морской акватории и воздушного пространства вокруг Тайваня. Это не только создает реальную угрозу для безопасности Тайваня, но также подрывает статус-кво региональной безопасности и стабильности", - указали в ведомстве. Ранее в среду управление по безопасности на море китайской провинции Фуцзянь сообщило, что КНР приступила к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива после информации о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. По данным СМИ, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в среду встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Ранее о готовности принять меры в случае встречи Маккарти и главы Тайваня заявили в Пекине. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая, что повлечет реакцию. "Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230405/tayvan-1863062010.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html

китай

тайвань

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, кевин маккарти, цай инвэнь, нэнси пелоси, j-15