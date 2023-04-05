https://ria.ru/20230405/tayvan-1863070602.html

СМИ: основатель Foxconn намерен участвовать в выборах главы Тайваня

СМИ: основатель Foxconn намерен участвовать в выборах главы Тайваня - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: основатель Foxconn намерен участвовать в выборах главы Тайваня

Основатель компании Foxconn миллиардер Терри Гоу (Го Таймин) заявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от оппозиционной тайваньской партии... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T07:43

2023-04-05T07:43

2023-04-05T12:36

в мире

тайвань

китай

сша

ма инцзю

цай инвэнь

гоминьдан

foxconn

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ПЕКИН, 5 апр - РИА Новости. Основатель компании Foxconn миллиардер Терри Гоу (Го Таймин) заявил, что будет добиваться выдвижения своей кандидатуры от оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан на выборах главы администрации острова в 2024 году, сообщает в среду тайваньский телеканал TVBS. Уточняется, что с таким заявлением Терри Гоу выступил сразу по возвращении из восьмидневной поездки в США. "Чтобы избежать войны, Тайваню нужно сделать две вещи: во-первых, урегулировать конфронтацию между США и Китаем. Во-вторых, не допустить того, чтобы Демократическая прогрессивная партия была у власти", - сказал он журналистам. По его словам, "необходимо честно рассказать молодежи, что голосовать за ДПП, которая превозносит независимость Тайваня и ненавидит Китай, вступает с ним в конфронтацию, опасно и противоречит их интересам". Он также поблагодарил руководство партии Гоминьдан за то, что они считают его "важным активом партии", и попросил прощения за то, что вышел из нее четыре года назад. В 2019 году Терри Гоу заявлял о намерении участвовать в выборах главы администрации Тайваня 2020 года. Тогда ради участия в выборах он покинул пост председателя правления компании Foxconn, однако позже сообщил, что выходит из партии Гоминьдан. Тайваньская Foxconn Technology Group является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее клиентов - ведущие бренды технологического сектора, в том числе американская компания Apple. В ноябре прошлого года на выборах в местные органы власти Тайваня кандидаты от оппозиционной партии Гоминьдан заняли посты глав 13 административных единиц острова, в том числе четырех из шести крупнейших мегаполисов, где проживает почти 70% населения Тайваня. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь после оглашения результатов заявила, что покидает пост председателя ДПП. Центральное информационное агентство острова писало, что этим решением Цай Инвэнь потенциально создает неопределенность для партии за 14 месяцев до следующих выборов главы администрации острова. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации. Отношения между Тайбэем и Пекином начали понемногу улучшаться в 2008 году после прихода к власти лидера Гоминьдана Ма Инцзю, которого за это критиковали представители оппозиции, тяготеющей к большей независимости Тайваня. При Ма Инцзю между сторонами был подписан ряд значимых экономических соглашений в сфере туризма и бизнеса, хотя значительного политического прогресса достигнуто не было. Пекин тогда в ознаменование потепления отношений между сторонами Тайваньского пролива подарил Тайбэю двух панд.

https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862687324.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861916548.html

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в мире, тайвань, китай, сша, ма инцзю, цай инвэнь, гоминьдан, foxconn