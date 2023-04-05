https://ria.ru/20230405/tayvan-1863062010.html

Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем

Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем - РИА Новости, 05.04.2023

Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем

Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива после сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:59

2023-04-05T03:59

2023-04-05T09:31

в мире

тайвань

китай

сша

кевин маккарти

цай инвэнь

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 4 апр — РИА Новости. Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива после сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, следует из сообщения Китайского управления по безопасности на море провинции Фуцзянь в WeChat.К сообщению приложена картинка, на которой отмечены зоны патрулирования, они расположены недалеко от острова Тайвань.В Пекине уже предупреждали о готовности принять меры в случае встречи Маккарти и Цай. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь подчеркнула, что такой контакт серьезно навредит суверенитету Китая, и пообещала соответствующую реакцию Пекина.В воскресенье Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая сообщила, что недавно фрегат "Сянтань", ракетный эсминец "Тайюань" и эсминец "Тайчжоу" провели учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря. Тогда не уточнялось, когда именно и в какой части водоема проходили маневры, не было и упоминания Тайваня, но South China Morning Post пишет, что их можно считать четким ответом на транзит Цай Инвэнь через США, так как учения проводило командование, ведущее надзор за Тайваньским проливом.Ситуация вокруг острова обострилась в прошлом августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. КНР не признает суверенитета острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861938574.html

https://ria.ru/20230330/tayvan-1861916548.html

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китай

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в мире, тайвань, китай, сша, кевин маккарти, цай инвэнь, нэнси пелоси