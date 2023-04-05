https://ria.ru/20230405/tamozhnya-1863204584.html

В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни

В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни - РИА Новости, 05.04.2023

В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни

Начальника отдела калининградской областной таможни Никиту Садовского арестовали по уголовному делу, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:14

2023-04-05T14:14

2023-04-05T15:25

происшествия

калининград

таможня

россия

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КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Начальника отдела калининградской областной таможни Никиту Садовского арестовали по уголовному делу, сообщили РИА Новости в ведомстве.По данным региональных СМИ, руководитель оперативно-разыскного отдела областной таможни Садовский обвиняется в превышении должностных полномочий."Никита Садовский арестован", - сообщили в отделении по связям с общественностью калининградской таможни.Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

калининград

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининград, таможня, россия