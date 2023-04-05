https://ria.ru/20230405/tamozhnya-1863204584.html
В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни
В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни - РИА Новости, 05.04.2023
В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни
Начальника отдела калининградской областной таможни Никиту Садовского арестовали по уголовному делу, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:14
2023-04-05T14:14
2023-04-05T15:25
происшествия
калининград
таможня
россия
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КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Начальника отдела калининградской областной таможни Никиту Садовского арестовали по уголовному делу, сообщили РИА Новости в ведомстве.По данным региональных СМИ, руководитель оперативно-разыскного отдела областной таможни Садовский обвиняется в превышении должностных полномочий."Никита Садовский арестован", - сообщили в отделении по связям с общественностью калининградской таможни.Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, таможня, россия
Происшествия, Калининград, таможня, Россия
В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни
Главу отдела калининградской областной таможни Садовского арестовали по уголовному делу
КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Начальника отдела калининградской областной таможни Никиту Садовского арестовали по уголовному делу, сообщили РИА Новости в ведомстве.
По данным региональных СМИ, руководитель оперативно-разыскного отдела областной таможни Садовский обвиняется в превышении должностных полномочий.
"Никита Садовский арестован", - сообщили в отделении по связям с общественностью калининградской таможни.
Комментариями Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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