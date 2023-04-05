https://ria.ru/20230405/sup-1863073027.html

Врач рассказал о пользе супа для маленьких детей

Врач рассказал о пользе супа для маленьких детей - РИА Новости, 05.04.2023

Врач рассказал о пользе супа для маленьких детей

Детям младшего возраста стоит давать супы как минимум 2-3 раза в неделю, при этом супы на мясных бульонах не стоит варить часто, несколько раз в неделю заменяя... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:20

2023-04-05T08:20

2023-04-05T10:28

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Детям младшего возраста стоит давать супы как минимум 2-3 раза в неделю, при этом супы на мясных бульонах не стоит варить часто, несколько раз в неделю заменяя их на вегетарианский или молочный суп, сообщил РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов в Международный день супа. "Безусловно, присутствие в рационе человека, а в особенности ребенка, супов крайне важно. Если даже в семье не приняты первые блюда, детям младшего возраста все же стоит предлагать их как минимум 2-3 раза в неделю с целью формирования здорового пищевого поведения, что в дальнейшем позволит ему легче адаптироваться к питанию в детской образовательной организации", - рассказал Османов. Врач отметил, что супы обеспечивают организм дополнительным количеством жидкости, предотвращая обезвоживание и стимулируя обменные процессы, а также в зависимости от состава суп может стать хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белков и жиров, необходимых для удовлетворения физиологических потребностей растущего детского организма. "Ребёнок может есть практически любой суп, который ест семья, - щи, борщ и различные виды супов на мясном, рыбном, курином бульонах, супы вегетарианские, молочные. Главное, чтобы они не были острыми или жирными. Супы на мясных бульонах не стоит варить чаще 2-3 раз в неделю, в другие дни лучше дать ребенку вегетарианский или молочный суп", - сказал Османов. Он добавил, что не следует варить супы на крепких, костных бульонах в виду высокого содержания в них экстрактивных веществ, обладающих раздражающим действием на слизистую пищеварительного тракта, противопоказанных при некоторых хронических обменных заболеваниях и даже способных спровоцировать их развитие. Не используют в детском питании мясо уток и гусей, так как в них всегда очень высокое количество жира. "Добавление в супы хлеба и сухариков приемлемо - таким образом повышается энергетическая ценность первого блюда", - уточнил Османов. Собеседник агентства отметил, что объём первого блюда для детей от года до 3 лет составляет 150-180 миллилитров, от 3 до 7 лет - 180-200 миллилитров, от 7 до 11 лет - 200-250 миллилитров, детям старше 12 лет рекомендуется 250-300 миллилитров супа. "Заставлять ребенка доедать суп, как и любое другое блюдо, не стоит. Иногда дети вовсе отказываются от супов, но явление это носит временный характер при адекватной реакции родителей", - подчеркнул он.

https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html

https://ria.ru/20220921/ves-1818520388.html

https://ria.ru/20230218/pelmeni-1852828748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, исмаил османов, россия, еда, питание, социальный навигатор, детские вопросы