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Супный день. Мифы и правда о русской кухне

Супный день. Мифы и правда о русской кухне - РИА Новости, 05.04.2023

Супный день. Мифы и правда о русской кухне

В Международный день супа о мифах, настоящей истории русской кухни и рецепте древнерусской похлебки рассказал руководитель пензенского областного молодежного... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:00

2023-04-05T09:00

2023-04-05T12:51

общество

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

европа

россия

петр i

китай

куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Международный день супа о мифах, настоящей истории русской кухни и рецепте древнерусской похлебки рассказал руководитель пензенского областного молодежного военно-исторического клуба "Засека" Евгений Погорелов.– Евгений Васильевич, вы эксперт военно-патриотического фестиваля "Поле Куликово", расскажите, из чего же готовили суп на Руси?– На Руси жидкие блюда любили и считали обязательным блюдом, правда, называли их как угодно, только не супом. Это могла быть юшка, похлебка, хлебово, варево, баланда и т.д.Похлебка из мяса или рыбы известна на Руси испокон веков. Наши предки варили ее в деревянной посуде и кожаных мешках (бурдюках), используя раскаленные в костре камни, а позже – в посуде из глины.В Древней Руси для бульона брали любое мясо: свинину, говядину, птицу, дичь. В старину суп считался чем жирнее, тем вкуснее. Добавляли выращенный лук и чеснок, а в походах использовали дикоросы. Обязательно солили. Соль в те времена очень ценилась, привозили ее издалека. И самый дорогой ингредиент – черный перец.В овощном супе использовалась капуста. А вот морковь и свеклу мог позволить себе далеко не каждый. Суп с капустой назывался "шти". Не путать со щами – так назывался кислый напиток, похожий на квас. В Древней Руси также любили жидкую мясную похлебку с небольшим количеством пшена.Примерный рецепт самого распространенного жидкого блюда: 5 кг нежирной свинины, 20 литров воды, соль, перец, лук по вкусу (перец сыпали уже в готовое блюдо в миску), лавровый лист также по вкусу (клали в кипящий суп за 5 минут до подачи, перед подачей листья удаляли). Лавровый лист привозился из Византии и употреблялся богатыми людьми, как и перец. Почему свинина, а не другое мясо? Свинина – любимое мясо великого князя Владимира Великого.– Насколько средневековая русская кухня отличалась от современной?– В чем-то совсем не отличается, а в чем-то она покажется неожиданной. Потому что то, что мы привыкли видеть и читать о ней в интернете, ничего общего с настоящей русской кухней не имеет.Вот, например, миф про кашу: дескать, исконно русское блюдо, на Руси всегда ели перловку. На самом же деле ее в Россию привез Петр I из Голландии только в XVII веке, это была его любимая каша. Перловая –от слова "перл", то есть "жемчуг".Еще одно "исконно русское" блюдо – пельмени. Известно на Руси уже в XIV веке, но родина его на самом деле Китай.Мы начали изучать историю русской кухни относительно недавно. С 90-х годов прошлого века мы занимаемся исторической реконструкцией, то есть воссоздаем быт, ремесла и технологии определенных эпох – Древней Руси и Средневековья.Ежегодно на месте Куликовской битвы проходит военно-патриотический фестиваль "Поле Куликово". Там на конкурсе исторической кухни мы стараемся в деталях воспроизвести все рецепты и технологии того времени.– А какой все-таки древнейший русский рецепт известен историкам?– Это жаренное мясо на костре (шашлык). В "Повести временных лет" за 964 год про князя Святослава Игоревича написано:"В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, – такими же были и все остальные его воины."То есть ели мясо, приготовленное на углях. Причем в то время большое влияние на Русь оказывала Византия, а это римская традиция. Так вот "зверину" (кабана, лося, оленя, тура) уже тогда мариновали в винном уксусе, по сути в прокисшем вине. А потом жарили на углях с использованием вертелов (шампуров).Испокон веков употребляли сало. Его на Руси всегда не хватало. Известно, что Ливонский орден торговал с Русью салом. В "Старшей Эдде" (поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории. – Прим. ред.) мы находим, что для викинга сало – это изысканнейшая еда, а в Европе – еда королей.– Когда же на Руси появились каши?– Пшено появилось в XIV веке, а гречки на Руси не было вплоть до XV века. А вот рис был. Это влияние Хазарского каганата (средневековое государство, созданное кочевым народом – хазарами. – Прим. ред.), согласно восточным авторам, их основной пищей были рис и рыба. Интересно, что сейчас рис выращивают на Кубани, а также возрождают культуру в Крыму и даже в Астрахани.Рис и горох – вот из чего варили каши и супы. Кстати, само слово "каша" в нынешнем понимании известно с XIV века, а до этого так назывался пир, любая трапеза.– А как насчет овощей? Были ли они в рационе?– Овощами в IX–X веке на Руси называли фрукты и ягоды. Виноград – это тоже овощ. Воины с собой в поход брали мелкие яблоки (дичку). Собирали лесные ягоды, землянику, в степи – клубнику.Ели на Руси и квашеную капусту, чеснок, черемуху, дикий лук. В "Старшей Эдде" (поэтический сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории. – Прим.ред.) написано: лук – благороднейшее из растений.– Что пили на Руси?– Различные напитки на основе меда – меды. Самый простой назывался "сыта" – мед, разведенный водой. Добавляли ягоды: малину, дикую смородину, землянику. Узвар (что-то вроде современного компота) из дикой груши, вишни, яблок.А еще пили вина! Но только сладкие, сухие вина на Руси не признавали. Везли их из Крыма.– Что у наших предков подавали на десерт?– Любили различные виды меда, орехи (в том числе и в меду), свежие и сушеные сладкие южные фрукты: абрикосы, персики и так далее. Варили варенье на меду из яблок, груш, вишни, земляники.Пекли пряники, археологи находят пряничные доски. Известен был и сахар, но был он значительно дороже меда. Сахар производился только из тростника вплоть до XIX века. Выращивали его в южной Туркмении, а поставляли по Каспию. Это было особое лакомство для зажиточных слоев населения, в Европе сахар даже считался лечебным.– Современному россиянину понравилась бы древнерусская и средневековая кухня?– Реакцию мы наблюдаем на фестивалях исторической реконструкции. Важны не только правильные ингредиенты, но и процесс приготовления. У наших предков был принцип простоты. Сейчас мы добавляем различные соусы, приправы, которые забивают вкус. А тогда подчеркивали естественный вкус.Был как-то такой случай на фестивале. Приготовили шашлык из конины, а гости пробовали и пытались угадать, из чего он: "Не свинина, не говядина. Может, косуля? Ну точно не конина! Она жесткая, вонючая, в рот не возьмешь!" Долго смеялись, когда выяснили, что это та самая "жесткая и вонючая" конина.Секрет прост – свежее мясо, все готовится в чистоте. Кстати, это миф, что викинги не мылисьи в те времена была полная антисанитария. Наоборот, были и бани, и посуду мыли. Потому что знали, что если не мыть, то будут болезни.Мы для приготовления на фестивалях используем чугунные казаны, это из Китая к нам пришло. Мы прокаливаем сначала минут 30–40, потом моем. Добавляем лук, чеснок, масло. В письменных источниках мы встречаем "деревянное масло". Историки долго не могли понять, что это за масло такое. А в толковом словаре Даля мы находим, что это низший сорт оливкового масла! Его привозили из Крыма, там и сейчас встречаются оливковые рощи.– Вы много говорите о том, как кухни соседних народов влияли на нашу, а как русская кухня повлияла на соседей, что привнесла?– Пожалуй, самый яркий пример – это икра. Икра всех видов: осетровая, лососевая, севрюжья, сиговая. Именно мы научили есть икру французов, а не наоборот.– Если современная хозяйка или повар захочет приготовить блюда древнерусской или средневековой кухни, где им искать рецепты?– Нужно читать оригинальные тексты тех времен. Или приезжайте на фестиваль исторической реконструкции, и будем вместе постигать секреты кухни наших предков.

https://ria.ru/20220530/kulikovo_pole-1790444322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/sup-1825742356.html

https://ria.ru/20210921/kulikovo-1751162341.html

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общество, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, европа, россия, петр i, китай, куликово поле (заповедник), тула