https://ria.ru/20230405/sud-1863242495.html

КС вступился за покупателя автомобиля, которому аннулировали всю скидку

КС вступился за покупателя автомобиля, которому аннулировали всю скидку - РИА Новости, 05.04.2023

КС вступился за покупателя автомобиля, которому аннулировали всю скидку

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, у которого автодилер отсудил всю скидку, сделанную при покупке автомобиля при условии... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:55

2023-04-05T15:55

2023-04-05T15:55

экономика

россия

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конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, у которого автодилер отсудил всю скидку, сделанную при покупке автомобиля при условии заключения ряда договоров страхования, следует из постановления суда. Дело о проверке конституционности пунктов 2 и 3 статьи 428 Гражданского кодекса (ГК) РФ рассмотрено в связи с жалобой жителя Мурманской области Кирилла Матюшова. История вопроса Как информирует КС, Матюшов купил в автосалоне новый Renault Arkana в кредит. Автомобиль был продан со скидкой, полученной при условии заключения ряда договоров со страховыми компаниями, с которыми сотрудничал автодилер. По дополнительному соглашению, отказ от любого из этих договоров аннулировал скидку. После погашения кредита покупатель решил отказаться от договора добровольного страхования жизни и здоровья. Заявителю вернули страховую премию (около 60 тысяч рублей), а затем автодилер через суд взыскал с него всю сумму скидки (около 270 тысяч рублей). В своей жалобе в КС РФ Матюшов обратил внимание на неравенство переговорных возможностей участников таких сделок. "Как отмечает заявитель, явное неравенство переговорных возможностей сторон существенно затрудняет согласование иного содержания отдельных условий договора, включая условие об аннулировании при расторжении договора страхования не всех скидок, а только части одной из них, соразмерной возвращенной покупателю страховой премии", - приводится в постановлении Конституционного суда позиция заявителя. Позиция суда Как констатировал Конституционный суд, в отношениях с профессиональными продавцами потребители "подчас лишены возможности влиять на содержание договоров". При этом покупатель может и не осознавать, насколько обременительны предлагаемые ему условия, если продавец создает "лишь видимость выгодности сделки" (например, когда цена изначально завышена на величину предлагаемой скидки по сравнению с рыночной стоимостью). "Оценка условий договора купли-продажи (в том числе о цене) на предмет их справедливости (отсутствия явной обременительности) предполагает учет взаимосвязи такого договора с дополнительными договорами, заключенными между потребителем и продавцом, и с договорами, заключенными потребителем при посредничестве продавца (в том числе страховыми и кредитными). При этом учитываются расходы потребителя по всем связанным договорам и прибыль продавца от их исполнения покупателем", - отмечается в постановлении КС России. По оценке Конституционного суда, "явно неблагоприятным" обстоятельством для покупателя, осложняющим для него согласование договора купли-продажи, можно признать условие о возврате продавцу полученной скидки при досрочном и одностороннем расторжении дополнительных договоров кредита или страхования. При этом в условиях конкуренции между продавцами предоставление скидок, зависящих от выполнения покупателями дополнительных условий, может быть и оправданной рыночной практикой, а отказ потребителя от страховки или кредита, на которые он изначально согласился, может свидетельствовать о его недобросовестности. Как указал КС, баланс интересов сторон "при наличии комплекса явно неблагоприятных для покупателя обстоятельств" обеспечивается не полным отказом от взыскания с него предоставленной скидки, а частичным взысканием (пропорционально тому объему выплат, которые покупатель не произвел или получил обратно при его отказе от договоров страхования или кредита). "Пункты 2 и 3 статьи 428 ГК не противоречат Конституции, поскольку… предполагают, что… для целей обеспечения пропорциональности взыскания части предоставленной продавцом скидки тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые были ему возвращены,… надо исходить из наличия существенно затрудняющего согласование иного содержания отдельных условий договора явного неравенства переговорных возможностей продавца и покупателя". – говорится в постановлении КС России. Как уточняется, оспариваемые нормы распространяются на ситуацию, когда стоимость вещи по договору купли-продажи "значительно превышает среднемесячный доход покупателя", а условия дополнительных договоров кредита или страхования для него "существенно хуже, чем могли бы быть при их заключении без участия продавца". "Правоприменительные решения по делу гражданина Матюшова Кирилла Валерьевича, вынесенные на основании пунктов 2 и 3 статьи 428 ГК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом,… подлежат пересмотру в установленном порядке", - заключается в постановлении КС РФ.

https://ria.ru/20230329/zaklyuchennye-1861525231.html

https://ria.ru/20221020/grazhdanstvo-1825474269.html

https://ria.ru/20221129/kazn-1835024634.html

https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, мурманская область, renault s.a, renault clio, верховный суд рф, конституционный суд рф