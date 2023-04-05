https://ria.ru/20230405/starlink-1863343952.html

США обсуждают со Starlink предоставление услуг для Украины

США обсуждают со Starlink предоставление услуг для Украины - РИА Новости, 05.04.2023

США обсуждают со Starlink предоставление услуг для Украины

США продолжают обсуждение с американской компанией Starlink предпринимателя и миллиардера Илона Маска о предоставлении услуг спутниковой связи для Украины,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:41

2023-04-05T22:41

2023-04-05T22:41

в мире

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. США продолжают обсуждение с американской компанией Starlink предпринимателя и миллиардера Илона Маска о предоставлении услуг спутниковой связи для Украины, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы продолжаем разговаривать и взаимодействовать со Starlink над услугами, которые предоставляются Украине", - сообщила она журналистам на брифинге. Сингх подчеркнула, что сервис Starlink по-прежнему используется, однако существуют и другие возможности от альтернативных поставщиков для предоставления Киеву услуг связи. В конце марта украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине. Отмечалось, что среди "отказников" оказываются, в том числе, военные. По данным издания, под угрозой отключения десятки тысяч терминалов. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230322/vzglyady-1859657238.html

украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, технологии, илон маск, министерство обороны сша