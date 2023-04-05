https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863211195.html

ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР

ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023

ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР

Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:34

2023-04-05T14:34

2023-04-05T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ.В целом за прошедшие сутки нанесено поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)