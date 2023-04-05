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ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:34
2023-04-05T14:34
2023-04-05T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ.В целом за прошедшие сутки нанесено поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР
Российские войска поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ