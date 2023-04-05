Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.04.2023 (обновлено: 14:40 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863211195.html
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР - РИА Новости, 05.04.2023
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР
Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:34
2023-04-05T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ.В целом за прошедшие сутки нанесено поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_238:0:2687:1837_1920x0_80_0_0_f21768e4d378958e1fa725f84ac2fe55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командные пункты батальонов двух украинских бригад в ДНР

Российские войска поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские военные поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты батальонов двух украинских бригад, сообщило в Telegram-канале министерство обороны РФ.
«
"В районах населенных пунктов Ласточкино и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за прошедшие сутки нанесено поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала