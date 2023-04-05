https://ria.ru/20230405/skorye-1863339481.html

Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи

Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 05.04.2023

Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи

Семьдесят четыре новых автомобиля пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:54

2023-04-05T21:54

2023-04-05T21:54

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

группа газ

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Семьдесят четыре новых автомобиля пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Машины закуплены в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 12 машин, предназначенных для медучреждений малых городов, были закуплены на федеральные средства по распоряжению правительства Российской Федерации. "Важно обновлять парк автомобилей скорой помощи и в тех медучреждениях, которые находятся в крупных городах региона. В конце прошлого года принял решение предусмотреть на эти цели отдельные средства в областном бюджете. В результате в дополнение к федеральной поставке закупили еще 62 новых автомобиля", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Машины были распределены среди 22 городов и муниципальных округов Нижегородской области. Закупленный автотранспорт укомплектован медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Автомобили также оснащены навигаторами и подключены к системе ГЛОНАСС. В завершение церемонии была продемонстрирована работа службы скорой медицинской помощи в условиях смоделированной ситуации дорожно-транспортного происшествия. Специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф показали различные приемы оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших в медучреждение. Для проведения медицинских манипуляций использовалось новое оборудование, установленное в автомобилях "ГАЗ".

https://ria.ru/20230403/elektrobus-1862726113.html

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нижегородская область, глеб никитин, группа газ