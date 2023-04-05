Рейтинг@Mail.ru
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
 
21:54 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/skorye-1863339481.html
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 05.04.2023
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи
Семьдесят четыре новых автомобиля пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:54
2023-04-05T21:54
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
группа газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Семьдесят четыре новых автомобиля пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Машины закуплены в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 12 машин, предназначенных для медучреждений малых городов, были закуплены на федеральные средства по распоряжению правительства Российской Федерации. "Важно обновлять парк автомобилей скорой помощи и в тех медучреждениях, которые находятся в крупных городах региона. В конце прошлого года принял решение предусмотреть на эти цели отдельные средства в областном бюджете. В результате в дополнение к федеральной поставке закупили еще 62 новых автомобиля", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Машины были распределены среди 22 городов и муниципальных округов Нижегородской области. Закупленный автотранспорт укомплектован медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Автомобили также оснащены навигаторами и подключены к системе ГЛОНАСС. В завершение церемонии была продемонстрирована работа службы скорой медицинской помощи в условиях смоделированной ситуации дорожно-транспортного происшествия. Специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф показали различные приемы оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших в медучреждение. Для проведения медицинских манипуляций использовалось новое оборудование, установленное в автомобилях "ГАЗ".
https://ria.ru/20230403/elektrobus-1862726113.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fc6cc21108661f0569ad724806d8c24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, глеб никитин, группа газ
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Группа ГАЗ
Нижегородским медучреждениям передали 70 новых автомобилей скорой помощи

Власти: более 70 новых автомобилей скорой помощи передали нижегородским медучреждениям

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Семьдесят четыре новых автомобиля пополнили автопарк службы скорой медицинской помощи Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Машины закуплены в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 12 машин, предназначенных для медучреждений малых городов, были закуплены на федеральные средства по распоряжению правительства Российской Федерации.
"Важно обновлять парк автомобилей скорой помощи и в тех медучреждениях, которые находятся в крупных городах региона. В конце прошлого года принял решение предусмотреть на эти цели отдельные средства в областном бюджете. В результате в дополнение к федеральной поставке закупили еще 62 новых автомобиля", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Машины были распределены среди 22 городов и муниципальных округов Нижегородской области. Закупленный автотранспорт укомплектован медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, электронными аппаратами для проведения управляемой искусственной вентиляции легких. Автомобили также оснащены навигаторами и подключены к системе ГЛОНАСС.
В завершение церемонии была продемонстрирована работа службы скорой медицинской помощи в условиях смоделированной ситуации дорожно-транспортного происшествия. Специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф показали различные приемы оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших в медучреждение. Для проведения медицинских манипуляций использовалось новое оборудование, установленное в автомобилях "ГАЗ".
Электробус - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов
3 апреля, 17:58
 
Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала