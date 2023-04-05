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Сингапур возобновил бесплатные экскурсии - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
06:51 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/singapur-1862819232.html
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии - РИА Новости, 05.04.2023
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:51
2023-04-05T06:51
туризм
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24 часов, сообщает Travel News Asia.Для участия в турах участникам также потребуется действующая въездная виза в Сингапур. Как уточняет TourDom.ru, российским путешественникам доступен безвизовый транзит, и они могут осмотреть город.Экскурсии, организованные Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB), возобновились после трехлетнего перерыва, вызванного COVID-19.Туры длятся два с половиной часа и будут доступны ежедневно. В планах увеличение до девяти экскурсий в сутки.Предварительное бронирование туров доступно на сайте аэропорта Чанги.
https://ria.ru/20230209/singapur-1850803629.html
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Сингапур возобновил бесплатные экскурсии

В Сингапуре возобновляются бесплатные экскурсии для транзитных пассажиров

© Pixabay / cegohМеждународный аэропорт "Чанги" в Сингапуре
Международный аэропорт Чанги в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Pixabay / cegoh
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24 часов, сообщает Travel News Asia.
Для участия в турах участникам также потребуется действующая въездная виза в Сингапур.
Как уточняет TourDom.ru, российским путешественникам доступен безвизовый транзит, и они могут осмотреть город.
Экскурсии, организованные Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB), возобновились после трехлетнего перерыва, вызванного COVID-19.
Туры длятся два с половиной часа и будут доступны ежедневно. В планах увеличение до девяти экскурсий в сутки.
«
"Мы надеемся, что экскурсии вдохновят транзитных пассажиров на планирование более длительных поездок в Сингапур в будущем", — прокомментировал новость Чанг Чи Пей, помощник генерального директора группы маркетинга Совета по туризму Сингапура.
Предварительное бронирование туров доступно на сайте аэропорта Чанги.
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