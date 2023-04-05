https://ria.ru/20230405/singapur-1862819232.html

Сингапур возобновил бесплатные экскурсии

Сингапур возобновил бесплатные экскурсии - РИА Новости, 05.04.2023

Сингапур возобновил бесплатные экскурсии

Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:51

2023-04-05T06:51

2023-04-05T06:51

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24 часов, сообщает Travel News Asia.Для участия в турах участникам также потребуется действующая въездная виза в Сингапур. Как уточняет TourDom.ru, российским путешественникам доступен безвизовый транзит, и они могут осмотреть город.Экскурсии, организованные Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB), возобновились после трехлетнего перерыва, вызванного COVID-19.Туры длятся два с половиной часа и будут доступны ежедневно. В планах увеличение до девяти экскурсий в сутки.Предварительное бронирование туров доступно на сайте аэропорта Чанги.

https://ria.ru/20230209/singapur-1850803629.html

сингапур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сингапур (город), аэропорты