https://ria.ru/20230405/singapur-1862819232.html
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии - РИА Новости, 05.04.2023
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:51
2023-04-05T06:51
2023-04-05T06:51
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24 часов, сообщает Travel News Asia.Для участия в турах участникам также потребуется действующая въездная виза в Сингапур. Как уточняет TourDom.ru, российским путешественникам доступен безвизовый транзит, и они могут осмотреть город.Экскурсии, организованные Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB), возобновились после трехлетнего перерыва, вызванного COVID-19.Туры длятся два с половиной часа и будут доступны ежедневно. В планах увеличение до девяти экскурсий в сутки.Предварительное бронирование туров доступно на сайте аэропорта Чанги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сингапур (город), аэропорты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сингапур (город), Аэропорты
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии
В Сингапуре возобновляются бесплатные экскурсии для транзитных пассажиров
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Сингапур возобновил бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров, у которых время стыковки длится не менее пяти с половиной, но не более 24 часов, сообщает
Travel News Asia.
Для участия в турах участникам также потребуется действующая въездная виза в Сингапур.
Как уточняет
TourDom.ru, российским путешественникам доступен безвизовый транзит, и они могут осмотреть город.
Экскурсии, организованные Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB), возобновились после трехлетнего перерыва, вызванного COVID-19.
Туры длятся два с половиной часа и будут доступны ежедневно. В планах увеличение до девяти экскурсий в сутки.
«
"Мы надеемся, что экскурсии вдохновят транзитных пассажиров на планирование более длительных поездок в Сингапур в будущем", — прокомментировал новость Чанг Чи Пей, помощник генерального директора группы маркетинга Совета по туризму Сингапура.
Предварительное бронирование туров доступно на сайте аэропорта Чанги.
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