https://ria.ru/20230405/shtraf-1863191398.html

В Италии предложили штрафовать за иностранные слова в официальных текстах

В Италии предложили штрафовать за иностранные слова в официальных текстах - РИА Новости, 05.04.2023

В Италии предложили штрафовать за иностранные слова в официальных текстах

Депутат от правящей итальянской партии "Братья Италии" Фабио Рампелли внес в нижнюю палату итальянского парламента законопроект о защите итальянского языка,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:47

2023-04-05T13:47

2023-04-05T13:47

в мире

италия

антонио таяни

братья италии

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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Депутат от правящей итальянской партии "Братья Италии" Фабио Рампелли внес в нижнюю палату итальянского парламента законопроект о защите итальянского языка, который вводит штрафы от 5 до 100 тысяч евро за использование иностранных слов в официальной терминологии и документах. Законопроект под названием "Положения о защите и продвижении итальянского языка и создании Комитета по защите, продвижению и развитию итальянского языка" поступил на рассмотрение комиссий по культуре и конституционным вопросам палаты Депутатов. "Все более частое использование терминов из английского языка или производных от цифрового языка стало коммуникативной практикой, которая не только не обогащает наше языковое наследие, но обедняет и умерщвляет его", - говорится в тексте. Законопроект, который еще не вынесен на обсуждение в парламенте, требует от всех, кто занимает должность в органах государственного управления, "владения письменным и устным итальянским языком". Он также запрещает использование иностранных языков в официальной документации, включая "аббревиатуры и названия" должностей в компаниях. Итальянский должен также использоваться для заключения трудовых договоров и внутренних корпоративных регламентов В руководстве итальянского Совмина, комментируя идею депутата, подчеркнули, что она не является инициативой правительства. Вице-премьеру и главе МИД Антонио Таяни пришлось ответить на вопрос о "муссолиниевском духе" законопроекта, учитывая, что его автор Рампелли принадлежит к правой партии "Братья Италии", которую часто обвиняют в радикальных позициях. "Законопроекты должны быть одобрены Палатой представителей и Сенатом, но защита итальянского языка не имеет ничего общего с Муссолини. Фашизм закончился в 45-м, это прошлое, которое нас не интересует и не касается", - сказал Таяни на конференции на иностранной прессы.

https://ria.ru/20230303/matvienko-1855521210.html

https://ria.ru/20230216/slova-1852541161.html

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в мире, италия, антонио таяни, братья италии