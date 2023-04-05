https://ria.ru/20230405/shkolnitsa-1863348873.html

Девочка, ранившая ножом одноклассниц в Башкирии, наблюдалась у психолога

Девочка, ранившая ножом одноклассниц в Башкирии, наблюдалась у психолога - РИА Новости, 05.04.2023

Девочка, ранившая ножом одноклассниц в Башкирии, наблюдалась у психолога

Семиклассница, ранившая ножом двух одноклассниц после конфликта в сельской школе в Башкирии, находилась на контроле педагога-психолога, минобразования региона... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T23:28

2023-04-05T23:28

2023-04-05T23:28

происшествия

россия

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УФА, 5 апр – РИА Новости. Семиклассница, ранившая ножом двух одноклассниц после конфликта в сельской школе в Башкирии, находилась на контроле педагога-психолога, минобразования региона проанализирует деятельность специалиста, сообщили РИА Новости в министерстве образования и науки Башкирии. Ранее следком региона сообщал, что в школе №2 села Иглино 13-летняя девочка ранила ножом двух одноклассниц. В управлении отдела образования Иглинского района РИА Новости отмечали, что жизни детей ничего не угрожает. В инциденте разбираются районные власти, школа и полиция. В прокуратуре региона информировали, что инцидент между девочками произошел после конфликта. А в парламенте республики рассказывали, что одна девочка ранена в руку, вторая - в шею. К проверке ситуации подключилась и рабочая группа госсобрания Башкирии по вопросу профилактики случаев травли (буллинга) в детских коллективах. В министерстве образования и науки республики рассказали РИА Новости, что создали комиссию по выявлению причин инцидента. "Школьница, которая нанесла повреждения, находилась на контроле у педагога –психолога общеобразовательной организации, в течение учебного года с обучающейся проводились профилактические мероприятия. Деятельность педагога-психолога будет проанализирована. Сейчас на месте работают правоохранительные органы по выяснению причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе минобразования региона. В ведомстве отметили, что пострадавшим детям своевременно оказана медицинская и психологическая помощь. Жизни и здоровью обучающихся ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230321/litsey-1859448292.html

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происшествия, россия