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В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях - РИА Новости, 05.04.2023
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях
Сотни американских школьников в нескольких штатах протестовали в среду против вооруженного насилия в учебных заведениях. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:47
2023-04-05T23:47
2023-04-05T23:51
в мире
техас
миссури
виргиния
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сотни американских школьников в нескольких штатах протестовали в среду против вооруженного насилия в учебных заведениях. По сообщениям местных телеканалов, к общенациональному протесту присоединились несколько сотен школьников из средних и старших классов в двух разных городах в штате Миссури. Также несколько десятков детей выступали на акции в Техасе, около сотни - в Виргинии. Основным лозунгом выступающих был: "Защищайте детей, а не оружие". Ранее сообщалось, что в марте произошел очередной случай массовой стрельбы в американском учебном заведении: 28-летняя женщина с двумя штурмовыми винтовками и пистолетам убила троих 9-летних детей и троих сотрудников приходской школы в Нэшвилле, штат Теннесси, а после была ликвидирована полицией. В мае прошлого года в начальной школе в Ювальде, штат Техас, преступник убил 19 детей и двух учительниц.
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в мире, техас, миссури, виргиния
В мире, Техас, Миссури, Виргиния
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях
В США школьники вышли на протесты против вооруженного насилия в учебных заведениях