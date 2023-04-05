Рейтинг@Mail.ru
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 05.04.2023 (обновлено: 23:51 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/shkolniki-1863351027.html
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях - РИА Новости, 05.04.2023
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях
Сотни американских школьников в нескольких штатах протестовали в среду против вооруженного насилия в учебных заведениях. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:47
2023-04-05T23:51
в мире
техас
миссури
виргиния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сотни американских школьников в нескольких штатах протестовали в среду против вооруженного насилия в учебных заведениях. По сообщениям местных телеканалов, к общенациональному протесту присоединились несколько сотен школьников из средних и старших классов в двух разных городах в штате Миссури. Также несколько десятков детей выступали на акции в Техасе, около сотни - в Виргинии. Основным лозунгом выступающих был: "Защищайте детей, а не оружие". Ранее сообщалось, что в марте произошел очередной случай массовой стрельбы в американском учебном заведении: 28-летняя женщина с двумя штурмовыми винтовками и пистолетам убила троих 9-летних детей и троих сотрудников приходской школы в Нэшвилле, штат Теннесси, а после была ликвидирована полицией. В мае прошлого года в начальной школе в Ювальде, штат Техас, преступник убил 19 детей и двух учительниц.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861132844.html
техас
миссури
виргиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, миссури, виргиния
В мире, Техас, Миссури, Виргиния
В США школьники вышли на протесты против насилия в учебных заведениях

В США школьники вышли на протесты против вооруженного насилия в учебных заведениях

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сотни американских школьников в нескольких штатах протестовали в среду против вооруженного насилия в учебных заведениях.
По сообщениям местных телеканалов, к общенациональному протесту присоединились несколько сотен школьников из средних и старших классов в двух разных городах в штате Миссури. Также несколько десятков детей выступали на акции в Техасе, около сотни - в Виргинии. Основным лозунгом выступающих был: "Защищайте детей, а не оружие".
Ранее сообщалось, что в марте произошел очередной случай массовой стрельбы в американском учебном заведении: 28-летняя женщина с двумя штурмовыми винтовками и пистолетам убила троих 9-летних детей и троих сотрудников приходской школы в Нэшвилле, штат Теннесси, а после была ликвидирована полицией. В мае прошлого года в начальной школе в Ювальде, штат Техас, преступник убил 19 детей и двух учительниц.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. 27 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В США пришли в ужас от реакции Байдена на стрельбу в школе
28 марта, 09:40
 
В миреТехасМиссуриВиргиния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала