https://ria.ru/20230405/shakhta-1863132670.html
Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ после аварии
Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ после аварии - РИА Новости, 05.04.2023
Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ после аварии
Кузбасская шахта "Листвяжная", где из-за масштабной аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновляет ведение горных работ, говорится в сообщении компании... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:41
2023-04-05T11:41
2023-04-05T11:52
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кузбасская шахта "Листвяжная", где из-за масштабной аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновляет ведение горных работ, говорится в сообщении компании "СДС-Уголь".Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Расследуется несколько уголовных дел."Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ. Работники ООО "Шахта "Листвяжная" приступили к подготовительным работам – проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824", - говорится в сообщении.Директор "Листвяжной" Виктор Ануфриев напомнил, что за прошедший год были восстановлены действующие горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты."Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня", – сказал он.В ноябре 2022 года центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. В 2022 году выданы положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты и др. В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год.В марте 2023 года по поручению зампредседателя правительства РФ Александра Новака проведено комплексное обследование шахты "Листвяжная". В нем приняли участие представители Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также администрации правительства Кемеровской области, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В ходе комплексного обследования проверено выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты "Листвяжная" мероприятий и проектных решений.В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.
https://ria.ru/20230328/shakhta-1861143597.html
https://ria.ru/20220520/listvyazhnaya-1789645176.html
https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811860543.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Кемеровская область, Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ после аварии
Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ после аварии в ноябре 2021 года
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кузбасская шахта "Листвяжная", где из-за масштабной аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновляет ведение горных работ, говорится в сообщении компании "СДС-Уголь".
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. Расследуется несколько уголовных дел.
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"Шахта "Листвяжная" возобновляет ведение горных работ. Работники ООО "Шахта "Листвяжная" приступили к подготовительным работам – проходке конвейерного штрека 825. Это необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824", - говорится в сообщении.
Директор "Листвяжной" Виктор Ануфриев напомнил, что за прошедший год были восстановлены действующие горные выработки и инфраструктуру для обеспечения безопасной эксплуатации шахты.
"Нам удалось сохранить костяк коллектива. Работники шахты были задействованы в аварийно-восстановительных работах, стабильно получали среднюю заработную плату, рассчитанную от уровня зарплаты на момент остановки шахты. Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня", – сказал он.
В ноябре 2022 года центральная комиссия Роснедр
по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. В 2022 году выданы положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты и др. В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год.
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В марте 2023 года по поручению зампредседателя правительства РФ Александра Новака
проведено комплексное обследование шахты "Листвяжная". В нем приняли участие представители Минэнерго
России, МЧС
России, Ростехнадзора
, Росприроднадзора
, Роструда
, а также администрации правительства Кемеровской области
, Росуглепрофа и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В ходе комплексного обследования проверено выполнение всех предусмотренных для восстановления шахты "Листвяжная" мероприятий и проектных решений.
В итоговом протоколе межведомственной комиссии отмечается соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты "Листвяжная" требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Также подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.
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