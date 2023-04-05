https://ria.ru/20230405/serdtse-1862930203.html

Шар или "груша". Люди с какой формой сердца живут меньше

Шар или "груша". Люди с какой формой сердца живут меньше - РИА Новости, 05.04.2023

Шар или "груша". Люди с какой формой сердца живут меньше

По степени вытянутости или сферичности сердца можно определить риск мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, установили исследователи. Похоже, скоро по РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T11:08

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По степени вытянутости или сферичности сердца можно определить риск мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, установили исследователи. Похоже, скоро по снимку смогут предсказывать болезнь, чтобы начинать профилактику задолго до первых симптомов."Не остается постоянной"Человеческий организм — это сложная скоординированная система, где сердце — главная движущая сила. Оно неустанно перекачивает кровь, доставляя кислород и питательные вещества к тканям и органам.Сердечки, которые изображают на открытках, не имеют ничего общего с реальностью. Сердечная мышца больше похожа на лежащую на боку грушу. И пропорции со временем меняются."Это происходит под воздействием разных факторов, включая возраст, образ жизни, состояние здоровья, — говорит Айдар Шарафеев, доктор медицинских наук, профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра Hadassah Medical Moscow. — К старости сердце может сильно увеличиться. Влияют и хронические заболевания, такие как гипертония или диабет".У новорожденных сердце близко к шару, но уже к 12 годам — овал. У гипертоников, людей, склонных к полноте, и мужчин этот орган со временем приобретает коническую форму, у женщин, особенно астенического телосложения, часто так и остается овальным.Размеры сердца здорового человека коррелируют с его весом и ростом, зависят от обмена веществ, а положение — горизонтальное, вертикальное или наклонное — определяется формой грудной клетки, возрастом и артериальным давлением.Длина этого органа — десять-пятнадцать сантиметров, ширина в основании — восемь-десять сантиметров. Масса у мужчин — от 274 до 385 граммов, у женщин — от 203 до 302. Кардиомегалия — увеличение размеров сверх этих пределов — может свидетельствовать о разных заболеваниях: от банальной гипертонии до порока сердца.Диагноз по тениВ кардиологии принята морфологическая классификация по тени, которую оставляет сердечная мышца на рентгенографических снимках. Тут пять вариантов: обычная (классическая "груша"), митральная (с выступом в районе митрального клапана), аортальная (с "талией"), шаровидная и треугольная (иногда ее еще называют трапециевидной).С каждой связан целый список нормальных и патологических состояний. Поэтому однозначно диагностировать заболевание по снимку нельзя. Если возникают подозрения, назначают специальные исследования.Прежде всего проверяют функции основных отделов сердца. Современные инструментальные методы — электрокардиография (ЭКГ), компьютерная томография (КТ), ультразвуковые исследования (эхоКГ, УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и другие — позволяют это сделать в деталях. И если есть какие-то аномалии, то клиницисты их, как правило, выявляют.Ученые же ищут способы раннего прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих первое место в мире среди причин смерти."Форма сердца указывает на отклонения или состояния, которые влияют на структуру и функцию органа, аномалии. Это может служить ранним предиктором сердечно-сосудистых заболеваний", — подтверждает Шарафеев.Форма имеет значениеВнутри сердца есть четыре камеры: два предсердия и два желудочка. Левое предсердие и левый желудочек образуют "артериальное сердце" (по типу проходящей через него крови), правый желудочек и правое предсердие — "венозное".Обычно при ранней диагностике кардиомиопатии — нарушения функций миокарда, связанного с прогрессирующей сердечной недостаточностью, — обращают внимание на размеры камер и эффективность сокращения сердечной мышцы. Американские исследователи под руководством доктора медицинских наук, кардиолога Дэвида Оуяна из Института сердца Шмидта Медицинского центра Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе предложили еще один критерий: степень сферичности (или округлости) сердца."Мы обнаружили, что у людей со сферическим сердцем на 31 процент выше вероятность мерцательной аритмии и на 24 процента — кардиомиопатии", — приводятся в пресс-релизе центра слова Оуяна.Ученые воспользовались данными британского биобанка UK Biobank с генетической и клинической информацией о более чем 500 тысячах человек, за которым наблюдали несколько десятилетий. Отобрав 38 897 изображений МРТ сердца людей, которых на момент обследования считали здоровыми, кардиологи обработали их с помощью искусственного интеллекта, а затем сопоставили с более поздними медицинскими записями.Предположили, что округлость — соотношение размеров по короткой и длинной осям — усиливается задолго до болезни."Это возможный маркер проблемы, — объясняет Шоа Кларк, еще один автор работы, профилактический кардиолог из Медицинской школы Стэнфордского университета. — Благодаря методам глубокого обучения при анализе медицинских изображений в крупном масштабе мы получили новые способы оценки".При этом выделили округлость левого желудочка — главного элемента сердца, самой мощной мышечной камеры. Ее стенки в три-четыре раза толще, чем у соседа справа, так как в ней начинается большой круг кровообращения и кровь прокачивается под более высоким давлением.Болезнь или геныИзучив генетические профили пациентов, ученые обнаружили четыре гена — PLN, ANGPT1, PDZRN3 и HLA DR/DQ, связанные как с кардиомиопатией, так и со сферичностью сердца. Три из них также коррелируют с повышенным риском мерцательной аритмии.Однако непонятно, что первично, а что вторично. Возможно, причина — в генетической предрасположенности. В то же время известно, что сердце становится более округлым после травм, стрессов, сердечных приступов."Не исключено, что изменение формы и есть первый признак недуга, — отмечает Кристин Альберт, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой кардиологии в Институте сердца Шмидта и соавтор исследования. — Понимание того, что происходит с сердцем, когда оно сталкивается с болезнью, в сочетании с надежными и интуитивно понятными изображениями — важный шаг в предотвращении двух распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшающих качество жизни".Работу планируют продолжить: надо узнать, как меняется морфология других отделов сердца при различных диагнозах. Ученые хотят задействовать также изображения, получаемые при УЗИ.

https://ria.ru/20230207/temperatura-1849569989.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, сердце, генетика, медицина