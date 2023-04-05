https://ria.ru/20230405/serbiya-1863213850.html

Сербия проведет военные учения с США

Сербия проведет военные учения с США - РИА Новости, 05.04.2023

Сербия проведет военные учения с США

Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:42

2023-04-05T14:42

2023-04-05T14:42

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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич. В феврале 2022 года руководство Сербии приняло решение о прекращении всех военных учений с иностранными государствами и блоками, но в марте этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров. Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира". Сербия также является участником этой программы, придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента 2007 года.

https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, сша