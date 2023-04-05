Сербия проведет военные учения с США
Сербия проведет с США военные учения "Платиновый волк" в середине июня
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.
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"В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк". Это крупнейшие военные маневры на территории Сербии, и в этом нет никакой тайны... Это публичное решение правительства Сербии, которое две недели назад одобрило эти маневры", - заявил министр обороны в эфире телеканала B92.
В феврале 2022 года руководство Сербии приняло решение о прекращении всех военных учений с иностранными государствами и блоками, но в марте этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров.
Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира". Сербия также является участником этой программы, придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента 2007 года.