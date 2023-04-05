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Сербия проведет военные учения с США - РИА Новости, 05.04.2023
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14:42 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/serbiya-1863213850.html
Сербия проведет военные учения с США
Сербия проведет военные учения с США - РИА Новости, 05.04.2023
Сербия проведет военные учения с США
Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:42
2023-04-05T14:42
в мире
сербия
сша
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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич. В феврале 2022 года руководство Сербии приняло решение о прекращении всех военных учений с иностранными государствами и блоками, но в марте этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров. Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира". Сербия также является участником этой программы, придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента 2007 года.
https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html
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в мире, сербия, сша
В мире, Сербия, США
Сербия проведет военные учения с США

Сербия проведет с США военные учения "Платиновый волк" в середине июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.
«
"В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк". Это крупнейшие военные маневры на территории Сербии, и в этом нет никакой тайны... Это публичное решение правительства Сербии, которое две недели назад одобрило эти маневры", - заявил министр обороны в эфире телеканала B92.
В феврале 2022 года руководство Сербии приняло решение о прекращении всех военных учений с иностранными государствами и блоками, но в марте этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров.
Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира". Сербия также является участником этой программы, придерживается военного нейтралитета по резолюции парламента 2007 года.
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