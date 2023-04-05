https://ria.ru/20230405/sbu-1863259881.html

СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России

СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России - РИА Новости, 05.04.2023

СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России

Служба безопасности Украины обвинила 15 компаний, которые якобы связаны с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:33

2023-04-05T16:33

2023-04-05T16:33

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила 15 компаний, которые якобы связаны с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, в работе в интересах России, сообщили в среду в СБУ. По утверждениям СБУ, эти предприятия осуществляли свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также предоставляют риэлторские услуги. Доход этих компаний от коммерческой деятельности якобы направлялся на поддержку России. По данным ГБР, в среду в 15 компаниях прошли обыски. В июле 2022 года Сивковича, работавшего при экс-президенте Викторе Януковиче, обвинили в госизмене. В августе ГБР сообщило, что завершено расследование в отношении Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с площади Независимости в 2013 году. Сивковича обвинили в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862913508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины