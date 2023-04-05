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СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России - РИА Новости, 05.04.2023
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16:33 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/sbu-1863259881.html
СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России
СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России - РИА Новости, 05.04.2023
СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России
Служба безопасности Украины обвинила 15 компаний, которые якобы связаны с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:33
2023-04-05T16:33
в мире
украина
россия
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила 15 компаний, которые якобы связаны с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, в работе в интересах России, сообщили в среду в СБУ. По утверждениям СБУ, эти предприятия осуществляли свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также предоставляют риэлторские услуги. Доход этих компаний от коммерческой деятельности якобы направлялся на поддержку России. По данным ГБР, в среду в 15 компаниях прошли обыски. В июле 2022 года Сивковича, работавшего при экс-президенте Викторе Януковиче, обвинили в госизмене. В августе ГБР сообщило, что завершено расследование в отношении Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с площади Независимости в 2013 году. Сивковича обвинили в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
СБУ обвинила 15 компаний в работе в интересах России

СБУ обвинила 15 компаний в Киеве и области в работе в интересах России

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила 15 компаний, которые якобы связаны с бывшим замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Сивковичем, в работе в интересах России, сообщили в среду в СБУ.
«
"Служба безопасности и ГБР выявили 15 компаний в Киеве и области, которые работали в интересах страны-агрессора. Установлено, что работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, который подозревается в государственной измене и шпионаже", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По утверждениям СБУ, эти предприятия осуществляли свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также предоставляют риэлторские услуги. Доход этих компаний от коммерческой деятельности якобы направлялся на поддержку России. По данным ГБР, в среду в 15 компаниях прошли обыски.
В июле 2022 года Сивковича, работавшего при экс-президенте Викторе Януковиче, обвинили в госизмене. В августе ГБР сообщило, что завершено расследование в отношении Сивковича по подозрению в силовом разгоне студентов с площади Независимости в 2013 году. Сивковича обвинили в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
СБУ обвинила экс-предстоятеля храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России
4 апреля, 14:40
 
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