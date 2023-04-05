https://ria.ru/20230405/sanktsii-1863330108.html

Лукашенко заявил, что экономики Белоруссии и России не рухнут под санкциями

Лукашенко заявил, что экономики Белоруссии и России не рухнут под санкциями - РИА Новости, 05.04.2023

Лукашенко заявил, что экономики Белоруссии и России не рухнут под санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:45

2023-04-05T20:45

2023-04-05T20:45

белоруссия

россия

украина

владимир путин

александр лукашенко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская экономика не рухнут, несмотря на оказываемое на них извне давление в виде ограничительных мер. "Мы все это преодолеем. Тот, кто надеялся и прогнозировал, что мы рухнем… Ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все… Все мы преодолеем. Надо немножко времени", - сказал Лукашенко в среду во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что две страны в состоянии решить даже те проблемные вопросы, которые возникли в сфере микроэлектроники на фоне западных санкций. "Даже в микроэлектронике… Год назад, встречаясь…, мы обсуждали, что нам делать… Оказывается, и здесь нашли возможности работать: и ракеты летают, и боевая техника передвигается и у вас, и у нас", - продолжил белорусский президент. Он также привел пример сельского хозяйства. "Все пугали голодом и холодом. И что? Сегодня уже в России хлеб некуда девать. Когда такое было? Такой урожай огромный. Точно так же будет и в промышленности", - сказал глава белорусского государства. Лукашенко подчеркнул, что тема импортозамещения все больше приобретает актуальность. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20230405/lukashenko-1863323559.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, в мире