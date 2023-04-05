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Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов - РИА Новости, 05.04.2023
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23:24 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/sandu-1863348452.html
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов - РИА Новости, 05.04.2023
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов
Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:24
2023-04-05T23:24
молдавия
майя санду
единая россия
псрм
москва
россия
снг
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о выходе депутатов из партии социалистов республики она высказала журналистам. Ранее Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной партией "Шор". В пятницу, 31 марта, они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. "В истории Республики Молдова мы видели подобные ситуации. В общем может случиться так, что кто-то изменит свои политические предпочтения, но мы можем подозревать, что здесь идет речь о коррупции, потому что мы видели такое в прошлом и знаем, как работают преступные группы в Республике Молдова. Но это нужно доказать и после этого санкционировать. Администрация президента не занимается подобным, но это может делать прокуратура, другие институты государства. И мы знаем, что ведется работа по борьбе с незаконным финансированием политических партий, с коррупцией, но есть еще много дел в этой части. На мой взгляд, это не означает демократию, это больше говорит о коррупции", - заявила глава молдавского государства. Санду также высказала свое мнение по поводу поездки делегации ПСРМ во главе с Владом Батрынча в Москву, где депутаты встречались с представителями "Единой России" и приняли участие в Московском экономическом форуме. "Это дело ПСРМ, но они должны помнить, что являются гражданами Республики Молдова и обязаны уважать интересы Республики Молдова. Если они будут совершать действия, направленные против нашей страны, то должны будут взять на себя ответственность за них", - добавила президент. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html
https://ria.ru/20230403/oborona-1862760990.html
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молдавия, майя санду, единая россия, псрм, москва, россия, снг, в мире
Молдавия, Майя Санду, Единая Россия, ПСРМ, Москва, Россия, СНГ, В мире
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов

Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов в "Движение для народа"

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о выходе депутатов из партии социалистов республики она высказала журналистам.
Ранее Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной партией "Шор". В пятницу, 31 марта, они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями.
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"В истории Республики Молдова мы видели подобные ситуации. В общем может случиться так, что кто-то изменит свои политические предпочтения, но мы можем подозревать, что здесь идет речь о коррупции, потому что мы видели такое в прошлом и знаем, как работают преступные группы в Республике Молдова. Но это нужно доказать и после этого санкционировать. Администрация президента не занимается подобным, но это может делать прокуратура, другие институты государства. И мы знаем, что ведется работа по борьбе с незаконным финансированием политических партий, с коррупцией, но есть еще много дел в этой части. На мой взгляд, это не означает демократию, это больше говорит о коррупции", - заявила глава молдавского государства.
Санду также высказала свое мнение по поводу поездки делегации ПСРМ во главе с Владом Батрынча в Москву, где депутаты встречались с представителями "Единой России" и приняли участие в Московском экономическом форуме.
"Это дело ПСРМ, но они должны помнить, что являются гражданами Республики Молдова и обязаны уважать интересы Республики Молдова. Если они будут совершать действия, направленные против нашей страны, то должны будут взять на себя ответственность за них", - добавила президент.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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МолдавияМайя СандуЕдиная РоссияПСРММоскваРоссияСНГВ мире
 
 
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