https://ria.ru/20230405/sandu-1863348452.html
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов - РИА Новости, 05.04.2023
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов
Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:24
2023-04-05T23:24
2023-04-05T23:24
молдавия
майя санду
единая россия
псрм
москва
россия
снг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9ec9a2a9bcb9814f63c308b94dc3cd9a.jpg
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о выходе депутатов из партии социалистов республики она высказала журналистам. Ранее Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной партией "Шор". В пятницу, 31 марта, они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями. "В истории Республики Молдова мы видели подобные ситуации. В общем может случиться так, что кто-то изменит свои политические предпочтения, но мы можем подозревать, что здесь идет речь о коррупции, потому что мы видели такое в прошлом и знаем, как работают преступные группы в Республике Молдова. Но это нужно доказать и после этого санкционировать. Администрация президента не занимается подобным, но это может делать прокуратура, другие институты государства. И мы знаем, что ведется работа по борьбе с незаконным финансированием политических партий, с коррупцией, но есть еще много дел в этой части. На мой взгляд, это не означает демократию, это больше говорит о коррупции", - заявила глава молдавского государства. Санду также высказала свое мнение по поводу поездки делегации ПСРМ во главе с Владом Батрынча в Москву, где депутаты встречались с представителями "Единой России" и приняли участие в Московском экономическом форуме. "Это дело ПСРМ, но они должны помнить, что являются гражданами Республики Молдова и обязаны уважать интересы Республики Молдова. Если они будут совершать действия, направленные против нашей страны, то должны будут взять на себя ответственность за них", - добавила президент. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html
https://ria.ru/20230403/oborona-1862760990.html
молдавия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_e0c0ff8c5bb2c4ef98fde6a5c8c8f769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, майя санду, единая россия, псрм, москва, россия, снг, в мире
Молдавия, Майя Санду, Единая Россия, ПСРМ, Москва, Россия, СНГ, В мире
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов
Санду прокомментировала уход депутатов из партии социалистов в "Движение для народа"
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что изменение политических предпочтений не означает демократию, а больше свидетельствует о коррупции, такое мнение о выходе депутатов из партии социалистов республики она высказала журналистам.
Ранее Нестеровский и его коллега Ирина Лозован объявили о своем выходе из партии социалистов (ПСРМ) и парламентского Блока коммунистов и социалистов. Они присоединились к платформе "Движение для народа", созданной партией "Шор". В пятницу, 31 марта, они анонсировали создание новой политической силы социальной направленности. Политики приняли решение сохранить депутатские мандаты, чтобы оставаться независимыми парламентариями.
Додон спрогнозировал проигрыш Санду на будущих выборах Молдавии
"В истории Республики Молдова мы видели подобные ситуации. В общем может случиться так, что кто-то изменит свои политические предпочтения, но мы можем подозревать, что здесь идет речь о коррупции, потому что мы видели такое в прошлом и знаем, как работают преступные группы в Республике Молдова. Но это нужно доказать и после этого санкционировать. Администрация президента не занимается подобным, но это может делать прокуратура, другие институты государства. И мы знаем, что ведется работа по борьбе с незаконным финансированием политических партий, с коррупцией, но есть еще много дел в этой части. На мой взгляд, это не означает демократию, это больше говорит о коррупции", - заявила глава молдавского государства.
Санду также высказала свое мнение по поводу поездки делегации ПСРМ
во главе с Владом Батрынча в Москву
, где депутаты встречались с представителями "Единой России
" и приняли участие в Московском экономическом форуме.
"Это дело ПСРМ, но они должны помнить, что являются гражданами Республики Молдова и обязаны уважать интересы Республики Молдова. Если они будут совершать действия, направленные против нашей страны, то должны будут взять на себя ответственность за них", - добавила президент.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ
, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ
, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Молдавии нужна помощь, чтобы увеличить расходы на оборону, заявила Санду