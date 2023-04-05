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В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан - РИА Новости, 06.04.2023
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
В Клинцовском районе упал украинский легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ по Брянской области. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T19:28
2023-04-05T19:28
2023-04-06T01:56
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Клинцовском районе упал украинский легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ по Брянской области.Российские пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.Спецслужба начала разбирательство в отношении нарушителя государственной границы.Украинские военные неоднократно атаковали Брянскую область с воздуха, в том числе с помощью дронов. В понедельник взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию УМВД в Севском районе, никто не пострадал. Там же в результате еще одной атаки украинского дрона пострадало здание военкомата. Сегодня при атаке БПЛА со взрывчаткой пострадал житель Суземского района.В Брянской области, как и других приграничных субъектах России, действует желтый уровень террористической опасности, который подразумевает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230321/dron-1859474492.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, клинцовский район, россия, фсб
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Клинцовский район, Россия, ФСБ
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
ФСБ: в Брянской области задержали пилота при попытке сбежать на территорию Украины