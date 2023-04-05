https://ria.ru/20230405/sakhalin-1863117278.html

На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.04.2023

На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины

На юге Сахалина спасатели сняли с льдины почти сто рыбаков, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:11

2023-04-05T11:11

2023-04-05T16:39

хорошие новости

происшествия

сахалин

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр — РИА Новости. На юге Сахалина спасатели сняли с льдины почти сто рыбаков, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. По информации ведомства, это произошло на озере Изменчивом в Корсаковском районе. Из-за плюсовой температуры льдина толщиной 20 сантиметров оторвалась от берега. На место направились сотрудники поисково-спасательного отряда."В 17:20 спасатели <…> сняли со льдины 42 рыбака, 50 рыбаков выведены с ледового поля", — говорится в публикации.Всего в операции участвовали 12 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20230403/ldina-1862571818.html

сахалин

сахалинская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)