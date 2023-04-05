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На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 05.04.2023
На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины
На юге Сахалина спасатели сняли с льдины почти сто рыбаков, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:11
2023-04-05T11:11
2023-04-05T16:39
хорошие новости
происшествия
сахалин
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр — РИА Новости. На юге Сахалина спасатели сняли с льдины почти сто рыбаков, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. По информации ведомства, это произошло на озере Изменчивом в Корсаковском районе. Из-за плюсовой температуры льдина толщиной 20 сантиметров оторвалась от берега. На место направились сотрудники поисково-спасательного отряда."В 17:20 спасатели <…> сняли со льдины 42 рыбака, 50 рыбаков выведены с ледового поля", — говорится в публикации.Всего в операции участвовали 12 человек и четыре единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Сахалина около ста рыбаков сняли с оторвавшейся льдины
Спасатели МЧС сняли 92 рыбака с оторвавшейся льдины на озере Изменчивом на юге Сахалина