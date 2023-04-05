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РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
17:29 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/rzhd-1863175473.html
РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг
РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг - РИА Новости, 05.04.2023
РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг
РЖД планируют летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:29
2023-04-05T17:29
туризм
туризм
новости - туризм
ржд
москва
анапа
адлер
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. РЖД планируют летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров, сообщается на сайте компании.Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, путешественникам предложат порядка 13,5 миллиона мест. Это на пять процентов больше, чем год назад.Всего за июнь, июль и август перевозчик планирует доставить в пункты назначения свыше 50 миллионов пассажиров, превысив прошлогодний показатель на два процента.Для обеспечения поездок в условиях высокого спроса будет назначено более 1,5 тысячи дополнительных составов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими курортами. Дополнительные составы предусмотрены и на других популярных маршрутах, например, Москва – Казань, Москва – Саратов, Санкт-Петербург – Киров.На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90 процентов, подчеркнули в компании.
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туризм, новости - туризм, ржд, москва, анапа, адлер, поезда, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, РЖД, Москва, Анапа, Адлер, поезда, отдых в России
РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг

РЖД сообщили, что готовы летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Путешествия на поездах
Путешествия на поездах - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. РЖД планируют летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров, сообщается на сайте компании.
Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, путешественникам предложат порядка 13,5 миллиона мест. Это на пять процентов больше, чем год назад.
Всего за июнь, июль и август перевозчик планирует доставить в пункты назначения свыше 50 миллионов пассажиров, превысив прошлогодний показатель на два процента.
Для обеспечения поездок в условиях высокого спроса будет назначено более 1,5 тысячи дополнительных составов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими курортами. Дополнительные составы предусмотрены и на других популярных маршрутах, например, МоскваКазань, Москва – Саратов, Санкт-ПетербургКиров.
На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90 процентов, подчеркнули в компании.
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