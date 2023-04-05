https://ria.ru/20230405/rzhd-1863175473.html

РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг

РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг - РИА Новости, 05.04.2023

РЖД сообщили, сколько пассажиров готовы перевезти летом на юг

РЖД планируют летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:29

2023-04-05T17:29

2023-04-05T17:29

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. РЖД планируют летом перевезти на юг более 11 миллионов пассажиров, сообщается на сайте компании.Чтобы все желающие смогли отправиться к популярным российским курортам, путешественникам предложат порядка 13,5 миллиона мест. Это на пять процентов больше, чем год назад.Всего за июнь, июль и август перевозчик планирует доставить в пункты назначения свыше 50 миллионов пассажиров, превысив прошлогодний показатель на два процента.Для обеспечения поездок в условиях высокого спроса будет назначено более 1,5 тысячи дополнительных составов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими курортами. Дополнительные составы предусмотрены и на других популярных маршрутах, например, Москва – Казань, Москва – Саратов, Санкт-Петербург – Киров.На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90 процентов, подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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