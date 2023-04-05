https://ria.ru/20230405/reydery-1863262832.html
Союз журналистов сообщил о прибытии рейдеров в храм в Хмельницком
Союз журналистов сообщил о прибытии рейдеров в храм в Хмельницком - РИА Новости, 05.04.2023
Союз журналистов сообщил о прибытии рейдеров в храм в Хмельницком
Рейдеры пришли на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы, верующие канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:41
2023-04-05T16:41
2023-04-05T17:03
религия
украина
ситуация вокруг упц
хмельницкая область
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Рейдеры пришли на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы, верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) бьют в набат, сообщили в среду в Союзе православных журналистов. "Хмельницкий. В храм Рождества Богородицы пришли рейдеры. Верующие УПЦ бьют в набат! Просим у всех молитвенной поддержки", - говорится в сообщении союза в телеграм-канале. Во вторник Союз православных журналистов сообщал, что рейдеры приходили в Свято-Воздвиженский мужской монастырь Хмельницкой области. Ранее в тот же день Хмельницкий областной совет принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Украинское издание "Страна" ранее сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863145100.html
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украина, ситуация вокруг упц, хмельницкая область, хмельницкий (город)
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Хмельницкая область, Хмельницкий (город)
Союз журналистов сообщил о прибытии рейдеров в храм в Хмельницком
Союз журналистов сообщил о прибытии рейдеров в храм Рождества Богородицы в Хмельницком