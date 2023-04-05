https://ria.ru/20230405/rets-1863299525.html

РЭЦ: Псковская область в 2022 году увеличила количество стран-партнеров

РЭЦ: Псковская область в 2022 году увеличила количество стран-партнеров - РИА Новости, 05.04.2023

РЭЦ: Псковская область в 2022 году увеличила количество стран-партнеров

Псковская область в 2022 году поддерживала торгово-экономические связи со 106 странами мира, в 2021 году их было 97, рассказал директор Департамента... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:25

2023-04-05T18:25

2023-04-05T18:25

россия

российский экспортный центр (рэц)

михаил ведерников

андрей миронов

псковская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Псковская область в 2022 году поддерживала торгово-экономические связи со 106 странами мира, в 2021 году их было 97, рассказал директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Псковская область - один из пилотных регионов, в котором Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром реализует проект "Экспортный акселератор". В числе участников проекта - компании различных отраслей промышленности: химического комплекса, лесной и легкой промышленности, производители электрооборудования. Несмотря на введенные ограничения, количество торговых партнеров Псковской области в прошлом году приросло еще девятью внешними рынками. Крупнейшими торговыми партнерами были в том числе Белоруссия, Аргентина и Китай", - сказал Чекушов.По его словам, "это произошло благодаря активной позиции правительства Псковской области, которая поддерживает экспортно ориентированные компании, и ее совместной работе с Российским экспортным центром и Минпромторгом"."При этом я уверен, что экспортный потенциал региона позволит и дальше расширять географию и объемы поставок", - отметил директор департамента."Псковская область активно наращивает экспорт, традиционно основными статьями которого являются металлы, минеральные продукты, продовольствие и продукция ЛПК (лесопромышленный комплекс - ред.). Конечно, в прошлом году и география, и структура, и логистика внешней торговли региона изменилась. Однако меры поддержки, которые мы предоставляем экспортерам и компаниям с высоким экспортным потенциалом вместе с Российским экспортным центром и Минпромторгом, помогает нам даже в сложных ситуациях развивать торговые отношения с нашими торговыми партнерами за границей", - сказал губернатор Псковской области Ведерников."Предприниматели Псковской области активно пользуются услугами, которые в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставляет группа РЭЦ и региональный Центр поддержки экспорта. В 2022 году Российский экспортный центр оказал поддержку 187 экспортерам Псковской области, оказав более 370 услуг. Общий объем поддержанного группой РЭЦ экспорта в регионе составил 66,1 миллиона долларов", — рассказал в ходе встречи представитель РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.

https://ria.ru/20230331/rets-1862127101.html

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), михаил ведерников, андрей миронов, псковская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)