Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 05.04.2023 (обновлено: 23:30 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/regiony-1863337738.html
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России - РИА Новости, 05.04.2023
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России
США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:46
2023-04-05T23:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
джон кирби
в мире
вооруженные силы украины
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Вашингтон разрешает ВСУ вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые Штаты считают украинскими, отметил он.При этом представитель Белого дома не упомянул, что Киев неоднократно обстреливал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.На минувшей неделе газета The Times написала, что США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы Киев получил возможность вернуть утраченные территории. Как пояснил источник издания, раньше Соединенные Штаты не стремились добиться "поражения России" как такового, их основная цель заключалась в оказании помощи Украине для защиты от "агрессии".Сейчас, по данным неназванного американского чиновника, ситуация изменилась: Вашингтон выступает за победу Киева и возвращение ему всех утраченных территорий. При этом Россия не намерена отдавать новые регионы.Западные политики постоянно заявляют, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230331/vsu-1862293595.html
россия
украина
донецкая народная республика
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, джон кирби, в мире, вооруженные силы украины, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Джон Кирби, В мире, Вооруженные силы Украины, США, Киев
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России

Белый дом: США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Вашингтон разрешает ВСУ вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые Штаты считают украинскими, отметил он.
«

"Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины", — добавил Кирби на брифинге.

При этом представитель Белого дома не упомянул, что Киев неоднократно обстреливал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Пентагоне оценили шансы ВСУ отвоевать территории у России
31 марта, 23:58
На минувшей неделе газета The Times написала, что США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы Киев получил возможность вернуть утраченные территории. Как пояснил источник издания, раньше Соединенные Штаты не стремились добиться "поражения России" как такового, их основная цель заключалась в оказании помощи Украине для защиты от "агрессии".
Сейчас, по данным неназванного американского чиновника, ситуация изменилась: Вашингтон выступает за победу Киева и возвращение ему всех утраченных территорий. При этом Россия не намерена отдавать новые регионы.
Западные политики постоянно заявляют, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДжон КирбиВ миреВооруженные силы УкраиныСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала