https://ria.ru/20230405/regiony-1863337738.html

Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России

Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России - РИА Новости, 05.04.2023

Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России

США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:46

2023-04-05T21:46

2023-04-05T23:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

джон кирби

в мире

вооруженные силы украины

сша

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США позволяют Украине наносить удары по новым регионам России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.Вашингтон разрешает ВСУ вести боевые действия с целью захвата Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые Штаты считают украинскими, отметил он.При этом представитель Белого дома не упомянул, что Киев неоднократно обстреливал Курскую, Белгородскую и Брянскую области.На минувшей неделе газета The Times написала, что США могут ужесточить свою стратегию в конфликте на Украине, чтобы Киев получил возможность вернуть утраченные территории. Как пояснил источник издания, раньше Соединенные Штаты не стремились добиться "поражения России" как такового, их основная цель заключалась в оказании помощи Украине для защиты от "агрессии".Сейчас, по данным неназванного американского чиновника, ситуация изменилась: Вашингтон выступает за победу Киева и возвращение ему всех утраченных территорий. При этом Россия не намерена отдавать новые регионы.Западные политики постоянно заявляют, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230331/vsu-1862293595.html

россия

украина

донецкая народная республика

сша

киев

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россия, украина, донецкая народная республика, джон кирби, в мире, вооруженные силы украины, сша, киев