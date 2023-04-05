Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов

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"Нужно активнее привлекать к охране правопорядка (в новых регионах - ред) местных жителей, отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной так называемой обратной связи", - сказал Путин на заседании Совбеза России с главами новых регионов.