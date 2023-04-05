https://ria.ru/20230405/regiony-1863288952.html
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов
Необходимо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:49
2023-04-05T17:49
2023-04-05T17:49
общество
владимир путин
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230405/bezopasnost-1863286903.html
россия
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запорожская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов
Путин призвал наладить обратную связь правоохранительных органов с жителями новых регионов