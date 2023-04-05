Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/regiony-1863288952.html
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов
Необходимо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:49
2023-04-05T17:49
общество
владимир путин
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_b4c4326446c8fcbbf1b96425e6c19ac9.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230405/bezopasnost-1863286903.html
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376315_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e4d6a1fd120e22168af58d2f12ec370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Владимир Путин, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Путин призвал наладить обратную связь силовиков с жителями новых регионов

Путин призвал наладить обратную связь правоохранительных органов с жителями новых регионов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Необходимо налаживать каналы обратной связи правоохранительных органов с жителями в новых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нужно активнее привлекать к охране правопорядка (в новых регионах - ред) местных жителей, отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной так называемой обратной связи", - сказал Путин на заседании Совбеза России с главами новых регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин призвал спецслужбы обеспечить безопасность жителей новых регионов
Вчера, 17:42
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала