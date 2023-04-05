https://ria.ru/20230405/regiony-1863282289.html

Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах

Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах

Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:31

2023-04-05T17:31

2023-04-05T17:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Противник использует для запугивания людей (в новых регионах - ред.) своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он также подчеркнул, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.

https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html

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Кирилл Волков

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