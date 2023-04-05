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Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах
Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:31
2023-04-05T17:31
2023-04-05T17:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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херсонская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Противник использует для запугивания людей (в новых регионах - ред.) своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он также подчеркнул, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах
Путин: противник использует в новых регионах недобитое подполье, нужно действовать жестко