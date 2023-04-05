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Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 05.04.2023 (обновлено: 17:44 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/regiony-1863282289.html
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах
Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:31
2023-04-05T17:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Противник использует для запугивания людей (в новых регионах - ред.) своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.Он также подчеркнул, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.
https://ria.ru/20230321/skhron-1859375938.html
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луганская народная республика
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владимир путин, безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин поручил жестко бороться с "недобитым подпольем" в новых регионах

Путин: противник использует в новых регионах недобитое подполье, нужно действовать жестко

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПатрулирование пляжа в Херсонской области
Патрулирование пляжа в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Патрулирование пляжа в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Противник в новых регионах использует пока недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Противник использует для запугивания людей (в новых регионах - ред.) своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно", - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.
Он также подчеркнул, что контроль за ситуацией должен быть надёжно обеспечен.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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