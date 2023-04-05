В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом
Глава крымского комитета Гемпель назвал благодарность украинской разведки ложным вбросом
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложным вбросом благодарность украинских военных крымчанам якобы за сотрудничество.
Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины через свои ресурсы обратилось к крымчанам с благодарностью якобы за сотрудничество, а также призвало и дальше сообщать информацию о расположении вооруженных сил.
"Вся их благодарность - это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму, якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины. Мы благодарны вооруженным силам России за защиту нашего региона", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, если на полуострове и остались те, кто "одурманены украинской пропагандой", то их единицы.
"Наши спецслужбы находят таких людей", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".