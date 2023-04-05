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В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом - РИА Новости, 05.04.2023
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20:31 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/razvedka-1863328582.html
В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом
В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом - РИА Новости, 05.04.2023
В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложным вбросом благодарность украинских военных... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:31
2023-04-05T20:31
россия
украина
севастополь
владимир путин
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложным вбросом благодарность украинских военных крымчанам якобы за сотрудничество. Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины через свои ресурсы обратилось к крымчанам с благодарностью якобы за сотрудничество, а также призвало и дальше сообщать информацию о расположении вооруженных сил. "Вся их благодарность - это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму, якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины. Мы благодарны вооруженным силам России за защиту нашего региона", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, если на полуострове и остались те, кто "одурманены украинской пропагандой", то их единицы. "Наши спецслужбы находят таких людей", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863326917.html
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россия, украина, севастополь, владимир путин, юрий гемпель, оон, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Юрий Гемпель, ООН, В мире
В Крыму благодарность украинской разведки назвали ложным вбросом

Глава крымского комитета Гемпель назвал благодарность украинской разведки ложным вбросом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложным вбросом благодарность украинских военных крымчанам якобы за сотрудничество.
Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины через свои ресурсы обратилось к крымчанам с благодарностью якобы за сотрудничество, а также призвало и дальше сообщать информацию о расположении вооруженных сил.
"Вся их благодарность - это показной грязный лживый вброс и провокация, чтобы показать, что в Крыму, якобы живут люди, которые им симпатизируют. Киевским врунам пора раз и навсегда зарубить себе на носу, что крымский народ и армия России едины. Мы благодарны вооруженным силам России за защиту нашего региона", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, если на полуострове и остались те, кто "одурманены украинской пропагандой", то их единицы.
"Наши спецслужбы находят таких людей", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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