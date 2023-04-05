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J&J выделит девять миллиардов из-за претензий к присыпкам, вызывающих рак - РИА Новости, 05.04.2023
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01:33 05.04.2023 (обновлено: 01:48 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/rak-1863055988.html
J&J выделит девять миллиардов из-за претензий к присыпкам, вызывающих рак
J&J выделит девять миллиардов из-за претензий к присыпкам, вызывающих рак - РИА Новости, 05.04.2023
J&J выделит девять миллиардов из-за претензий к присыпкам, вызывающих рак
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) на фоне исков к ней о производстве детских присыпок, вызывающих рак, заявила, что выделит 8,9... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:33
2023-04-05T01:48
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) на фоне исков к ней о производстве детских присыпок, вызывающих рак, заявила, что выделит 8,9 миллиарда долларов для урегулирования "всех текущих и будущих" претензий к выпускаемой продукции компании, следует из релиза J&amp;J. Против компании Johnson &amp; Johnson было подано более 38 тысяч исков, поводом для которых стали обвинения в том, что компания производит детскую присыпку, вызывающую рак из-за асбеста в тальке. В конце 2018 агентство Рейтер опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности. В 2020 году Johnson &amp; Johnson сообщила о прекращении производства в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю. В сообщении Johnson &amp; Johnson указывается, что ее дочерняя компания LTL Management подала заявку на банкротство в Апелляционный суд США, "чтобы получить одобрение плана реорганизации, который позволит справедливо и эффективно урегулировать все претензии, возникающие в результате судебного разбирательства по косметическому тальку против компании (J&amp;J)". В этой связи, отмечается в пресс-релизе, компания "согласилась выделить" сумму в размере 8,9 миллиарда долларов, которая подлежит выплате в течение 25 лет, "для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку". Портал Axios уточнил, что деньги будут направлены пострадавшим от детской присыпки. При этом в релизе подчеркивается, что выделение указанной суммы и заявка на банкротство со стороны LTL Management "не являются признанием правонарушений" со стороны J&amp;J. Компания отметила, что в отношении безопасности косметического талька её позиция остается неизменной.В январе Апелляционный суд в США отклонил заявку компании Johnson &amp; Johnson на банкротство, поданную в рамках урегулирования дела об асбесте в детской присыпке. Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) в прошлом году заявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире в 2023 году и заменит её присыпкой на основе кукурузного крахмала. J&amp;J основана в 1886 году. В числе наиболее известных торговых марок компании - Johnson`s baby, o.b., Clean &amp; Clear, Reach.
https://ria.ru/20230402/onkolog-1862423193.html
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сша, канада, johnson & johnson, в мире
США, Канада, Johnson & Johnson, В мире
J&J выделит девять миллиардов из-за претензий к присыпкам, вызывающих рак

J&J выделит почти девять миллиардов на урегулирование исков о присыпках, вызывающих рак

© AFP 2023 / Federic J.Brown Детская присыпка Johnson & Johnson на прилавке магазина в США
Детская присыпка Johnson & Johnson на прилавке магазина в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Federic J.Brown
Детская присыпка Johnson & Johnson на прилавке магазина в США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) на фоне исков к ней о производстве детских присыпок, вызывающих рак, заявила, что выделит 8,9 миллиарда долларов для урегулирования "всех текущих и будущих" претензий к выпускаемой продукции компании, следует из релиза J&J.
Против компании Johnson & Johnson было подано более 38 тысяч исков, поводом для которых стали обвинения в том, что компания производит детскую присыпку, вызывающую рак из-за асбеста в тальке. В конце 2018 агентство Рейтер опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности. В 2020 году Johnson & Johnson сообщила о прекращении производства в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.
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В сообщении Johnson & Johnson указывается, что ее дочерняя компания LTL Management подала заявку на банкротство в Апелляционный суд США, "чтобы получить одобрение плана реорганизации, который позволит справедливо и эффективно урегулировать все претензии, возникающие в результате судебного разбирательства по косметическому тальку против компании (J&J)".
В этой связи, отмечается в пресс-релизе, компания "согласилась выделить" сумму в размере 8,9 миллиарда долларов, которая подлежит выплате в течение 25 лет, "для урегулирования всех текущих и будущих претензий по тальку". Портал Axios уточнил, что деньги будут направлены пострадавшим от детской присыпки.
При этом в релизе подчеркивается, что выделение указанной суммы и заявка на банкротство со стороны LTL Management "не являются признанием правонарушений" со стороны J&J. Компания отметила, что в отношении безопасности косметического талька её позиция остается неизменной.
В январе Апелляционный суд в США отклонил заявку компании Johnson & Johnson на банкротство, поданную в рамках урегулирования дела об асбесте в детской присыпке.
Johnson & Johnson (J&J) в прошлом году заявила, что снимет с производства детскую присыпку на основе талька во всем мире в 2023 году и заменит её присыпкой на основе кукурузного крахмала.
J&J основана в 1886 году. В числе наиболее известных торговых марок компании - Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.
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