В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы
В СПЖ сообщили, что в Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы
© Союз православных журналистов/TelegramВ Тернополе радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
© Союз православных журналистов/Telegram
В Тернополе радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на западе Украины, сообщили в среду в Союзе православных журналистов.
"Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале.
На данный момент более подробная информация происходящего там не приводится.
Ранее в среду союз журналистов сообщал, что на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы пришли рейдеры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".