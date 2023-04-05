https://ria.ru/20230405/radikaly-1863310168.html

В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы

В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы - РИА Новости, 05.04.2023

В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы

Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:01

2023-04-05T19:01

2023-04-05T19:15

религия

тернополь

украина

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на западе Украины, сообщили в среду в Союзе православных журналистов."Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале.На данный момент более подробная информация происходящего там не приводится.Ранее в среду союз журналистов сообщал, что на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы пришли рейдеры.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230405/komissiya-1863215359.html

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тернополь, украина, ситуация вокруг упц