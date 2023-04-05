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В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
19:01 05.04.2023 (обновлено: 19:15 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/radikaly-1863310168.html
В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы
В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы - РИА Новости, 05.04.2023
В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы
Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:01
2023-04-05T19:15
религия
тернополь
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на западе Украины, сообщили в среду в Союзе православных журналистов."Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале.На данный момент более подробная информация происходящего там не приводится.Ранее в среду союз журналистов сообщал, что на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы пришли рейдеры.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230405/komissiya-1863215359.html
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тернополь, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Тернополь, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
В Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы

В СПЖ сообщили, что в Тернополе на территорию храма канонической УПЦ ворвались радикалы

© Союз православных журналистов/TelegramВ Тернополе радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
В Тернополе радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
© Союз православных журналистов/Telegram
В Тернополе радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Тернополе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) на западе Украины, сообщили в среду в Союзе православных журналистов.
"Радикалы ворвались на территорию храма в честь мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии", - говорится в сообщении союза журналистов в телеграм-канале.
На данный момент более подробная информация происходящего там не приводится.
Ранее в среду союз журналистов сообщал, что на территорию самого старого в городе Хмельницкий на Украине храма Рождества Богородицы пришли рейдеры.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияТернопольУкраинаСитуация вокруг УПЦ
 
 
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