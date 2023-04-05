Рейтинг@Mail.ru
В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 05.04.2023 (обновлено: 12:02 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/rabota-1863095720.html
В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами
В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами - РИА Новости, 05.04.2023
В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами
Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам трудиться на некоторых тяжелых работах. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:31
2023-04-05T12:02
общество
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам трудиться на некоторых тяжелых работах.Документ разработала фракция "Новые люди". Предлагалось признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, запрещающую "применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы", а также некоторые нормативные акты Минтруда, в которых говорится о подземных и горных работах, химпроизводствах, черной металлургии и некоторых других отраслях.Как отмечалось в сопроводительных материалах, запрет для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях представляется необоснованным."Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", — указано в документе.Авторы инициативы отмечали, что составление списка запрещенных профессий нельзя считать эффективной заботой о здоровье женщин, так как многие из них работают в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, санитаркам и медсестрам приходится перекладывать лежачих больных, несмотря на запрет для женщин "поднимать и перемещать грузы больше десяти килограмм". При этом они зарабатывают намного меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", указывалось в материалах к законопроекту.
https://ria.ru/20221117/rabota-1832111777.html
https://ria.ru/20230403/reyting-1862536576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами

Комитет ГД не поддержал проект о возможности для женщин работать пожарными и водолазами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам трудиться на некоторых тяжелых работах.
Документ разработала фракция "Новые люди". Предлагалось признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, запрещающую "применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы", а также некоторые нормативные акты Минтруда, в которых говорится о подземных и горных работах, химпроизводствах, черной металлургии и некоторых других отраслях.
Работница Южноуральского арматурно-изоляторного завода на производстве подвесных изоляторов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование
17 ноября 2022, 08:23
Как отмечалось в сопроводительных материалах, запрет для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях представляется необоснованным.
"Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", — указано в документе.
Авторы инициативы отмечали, что составление списка запрещенных профессий нельзя считать эффективной заботой о здоровье женщин, так как многие из них работают в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, санитаркам и медсестрам приходится перекладывать лежачих больных, несмотря на запрет для женщин "поднимать и перемещать грузы больше десяти килограмм". При этом они зарабатывают намного меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", указывалось в материалах к законопроекту.
Производство сигарет на фабрике в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Названы отрасли — лидеры по доле высокооплачиваемых работников
3 апреля, 00:51
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала