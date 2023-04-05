https://ria.ru/20230405/rabota-1863095720.html

В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами

В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами - РИА Новости, 05.04.2023

В ГД не поддержали снятие запрета женщинам на работу пожарными и водолазами

Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам трудиться на некоторых тяжелых работах. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:31

2023-04-05T10:31

2023-04-05T12:02

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект, разрешающий женщинам трудиться на некоторых тяжелых работах.Документ разработала фракция "Новые люди". Предлагалось признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса, запрещающую "применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы", а также некоторые нормативные акты Минтруда, в которых говорится о подземных и горных работах, химпроизводствах, черной металлургии и некоторых других отраслях.Как отмечалось в сопроводительных материалах, запрет для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях представляется необоснованным."Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин — публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства", — указано в документе.Авторы инициативы отмечали, что составление списка запрещенных профессий нельзя считать эффективной заботой о здоровье женщин, так как многие из них работают в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, санитаркам и медсестрам приходится перекладывать лежачих больных, несмотря на запрет для женщин "поднимать и перемещать грузы больше десяти килограмм". При этом они зарабатывают намного меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня", указывалось в материалах к законопроекту.

https://ria.ru/20221117/rabota-1832111777.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф