https://ria.ru/20230405/pvo-1863214055.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.04.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:42
2023-04-05T14:42
2023-04-05T15:28
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также, в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой народной республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863209978.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны: за сутки сбиты 22 украинских беспилотника и 13 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: за сутки сбиты 22 украинских беспилотника и 13 снарядов РСЗО HIMARS
2023-04-05T14:42
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PT4M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника и 13 снарядов HIMARS
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны
РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также, в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой народной республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении