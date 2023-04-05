https://ria.ru/20230405/pvo-1863214055.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 05.04.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:42

2023-04-05T14:42

2023-04-05T15:28

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также, в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой народной республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863209978.html

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Минобороны: за сутки сбиты 22 украинских беспилотника и 13 снарядов РСЗО HIMARS Минобороны: за сутки сбиты 22 украинских беспилотника и 13 снарядов РСЗО HIMARS 2023-04-05T14:42 true PT4M01S

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область