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Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям - РИА Новости, 05.04.2023
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20:01 05.04.2023 (обновлено: 20:16 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html
Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям
Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям - РИА Новости, 05.04.2023
Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:01
2023-04-05T20:16
союзное государство
владимир путин
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе по линии обеспечения безопасности и в сфере экономики."Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики", - сказал Путин.В начале беседы Путин пошутил насчет того, что встреча проходит вечером: "Надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату". Президент отметил, что завтра на заседании Высшего государственного совета Союзного государства они обсудят различные вопросы, а сегодня смогут поговорить в непринужденной обстановке.Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств 6 апреля примут участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
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владимир путин, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
Союзное государство, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям

Путин на встрече с Лукашенко отметил успешную работу в сфере безопасности и экономики

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе по линии обеспечения безопасности и в сфере экономики.
"Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики", - сказал Путин.
В начале беседы Путин пошутил насчет того, что встреча проходит вечером: "Надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату". Президент отметил, что завтра на заседании Высшего государственного совета Союзного государства они обсудят различные вопросы, а сегодня смогут поговорить в непринужденной обстановке.
Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств 6 апреля примут участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
Мезенцев: союзное единство России и Белоруссии делает обе страны сильнее
1 апреля, 18:37
 
Союзное государствоВладимир ПутинБелоруссияРоссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
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