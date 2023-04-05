https://ria.ru/20230405/putin-1863323048.html

Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям

Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям - РИА Новости, 05.04.2023

Путин отметил успешную работу с Белоруссией по разным направлениям

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:01

2023-04-05T20:01

2023-04-05T20:16

союзное государство

владимир путин

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об успешной работе двух стран по разным направлениям, в том числе по линии обеспечения безопасности и в сфере экономики."Хочу еще раз поздравить Вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики", - сказал Путин.В начале беседы Путин пошутил насчет того, что встреча проходит вечером: "Надо немножко работать… Надо отрабатывать зарплату". Президент отметил, что завтра на заседании Высшего государственного совета Союзного государства они обсудят различные вопросы, а сегодня смогут поговорить в непринужденной обстановке.Лукашенко прибыл в Москву в среду. Лидеры государств 6 апреля примут участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

https://ria.ru/20230401/mezentsev-1862598300.html

белоруссия

россия

москва

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владимир путин, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко