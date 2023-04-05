Рейтинг@Mail.ru
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.04.2023 (обновлено: 16:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин
Россия и Дания исторически близки друг к другу, но сегодня в Балтийском море неспокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:34
2023-04-05T16:05
россия
дания
балтийское море
владимир путин
в мире
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858322737_0:195:3104:1941_1920x0_80_0_0_1f9746de8012446b8275f961f5e3c1a6.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и Дания исторически близки друг к другу, но сегодня в Балтийском море неспокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот."Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет, в свое время наши царствующие дома двух стран состояли в родственной связи. Как известно, супруга императора Александра III, Мария Федоровна, была датчанкой по происхождению. То есть, наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике. Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно", - сказал Путин.Он добавил, что речь идет о диверсиях на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863240051.html
россия
дания
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858322737_180:310:2497:2048_1920x0_80_0_0_ef823cd3e1dd360442bf7f4fdbaed40f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дания, балтийское море, владимир путин, в мире, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дания, Балтийское море, Владимир Путин, В мире, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин

Путин: Россия и Дания исторически близки друг другу, но сейчас на Балтике неспокойно

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и Дания исторически близки друг к другу, но сегодня в Балтийском море неспокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
"Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет, в свое время наши царствующие дома двух стран состояли в родственной связи. Как известно, супруга императора Александра III, Мария Федоровна, была датчанкой по происхождению. То есть, наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике. Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно", - сказал Путин.
Он добавил, что речь идет о диверсиях на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин рассказал, на что рассчитывает Россия в отношениях с партнерами
Вчера, 15:49
 
РоссияДанияБалтийское мореВладимир ПутинВ миреГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала