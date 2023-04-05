https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин
Россия и Дания исторически близки друг к другу, но сегодня в Балтийском море неспокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:34
2023-04-05T15:34
2023-04-05T16:05
россия
дания
балтийское море
владимир путин
в мире
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и Дания исторически близки друг к другу, но сегодня в Балтийском море неспокойно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот."Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет, в свое время наши царствующие дома двух стран состояли в родственной связи. Как известно, супруга императора Александра III, Мария Федоровна, была датчанкой по происхождению. То есть, наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике. Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно", - сказал Путин.Он добавил, что речь идет о диверсиях на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863240051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, балтийское море, владимир путин, в мире, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Дания, Балтийское море, Владимир Путин, В мире, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Россия и Дания исторически близки друг другу, заявил Путин
Путин: Россия и Дания исторически близки друг другу, но сейчас на Балтике неспокойно