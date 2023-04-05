https://ria.ru/20230405/putin-1863161592.html
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике - РИА Новости, 05.04.2023
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
Президент России Владимир Путин выступит с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:35
2023-04-05T12:35
2023-04-05T13:43
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня также будет вручение верительных грамот, на три часа оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлевском дворце, и традиционно на церемонии с большим достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — отметил замглавы президентской администрации.Мероприятие запланировано на 15:00 мск.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин примет верительные грамоты у 17 послов.
https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863160356.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
Путин выступит с речью по внешнеполитической теме на церемонии вручения верительных грамот
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня также будет вручение верительных грамот, на три часа оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлевском дворце, и традиционно на церемонии с большим достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — отметил замглавы президентской администрации.
Мероприятие запланировано на 15:00 мск.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин примет верительные грамоты у 17 послов.
Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов