https://ria.ru/20230405/putin-1863161592.html

Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике

Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике - РИА Новости, 05.04.2023

Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике

Президент России Владимир Путин выступит с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:35

2023-04-05T12:35

2023-04-05T13:43

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит с объемным заявлением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня также будет вручение верительных грамот, на три часа оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлевском дворце, и традиционно на церемонии с большим достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", — отметил замглавы президентской администрации.Мероприятие запланировано на 15:00 мск.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин примет верительные грамоты у 17 послов.

https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863160356.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин