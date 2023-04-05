https://ria.ru/20230405/putin-1863076850.html

Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики

Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики - РИА Новости, 05.04.2023

Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики

Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, обращаясь к вновь прибывшим иностранным послам на церемонии... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:27

2023-04-05T15:27

2023-04-05T17:50

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, обращаясь к вновь прибывшим иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Внешнеполитический курс будут диктовать приоритеты внутреннего развития и ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях, продолжил Путин.Он отметил, что Россия и в дальнейшем будет оставаться одним из суверенных и авторитетных центров в мире.В своем выступлении российский лидер дал краткую оценку двусторонним отношениям с каждой из 17 стран, чьи послы участвовали в церемонии.Обращаясь к послу США Линн Трейси, президент указал, что к нынешнему кризису привела поддержка Вашингтоном цветных революций, в том числе на Украине. Он отметил, что Москва всегда выступала за принципы равноправия, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Но сегодня отношения России и США переживают глубокий кризис.Говоря о сотрудничестве с Данией, российский лидер напомнил, что две страны всегда были исторически близки, но сегодня "на Балтийском море неспокойно". Президент выразил надежду, что Копенгаген поддержит предложение Москвы о создании международной комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".Путин подчеркнул важность работы дипломатов и выразил надежду, что их работа в России будет направлена на разрешение существующих проблем.

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862158584.html

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владимир путин, россия