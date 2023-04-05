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Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики - РИА Новости, 05.04.2023
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15:27 05.04.2023 (обновлено: 17:50 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/putin-1863076850.html
Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики
Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики - РИА Новости, 05.04.2023
Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики
Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, обращаясь к вновь прибывшим иностранным послам на церемонии... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:27
2023-04-05T17:50
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, обращаясь к вновь прибывшим иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Внешнеполитический курс будут диктовать приоритеты внутреннего развития и ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях, продолжил Путин.Он отметил, что Россия и в дальнейшем будет оставаться одним из суверенных и авторитетных центров в мире.В своем выступлении российский лидер дал краткую оценку двусторонним отношениям с каждой из 17 стран, чьи послы участвовали в церемонии.Обращаясь к послу США Линн Трейси, президент указал, что к нынешнему кризису привела поддержка Вашингтоном цветных революций, в том числе на Украине. Он отметил, что Москва всегда выступала за принципы равноправия, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Но сегодня отношения России и США переживают глубокий кризис.Говоря о сотрудничестве с Данией, российский лидер напомнил, что две страны всегда были исторически близки, но сегодня "на Балтийском море неспокойно". Президент выразил надежду, что Копенгаген поддержит предложение Москвы о создании международной комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".Путин подчеркнул важность работы дипломатов и выразил надежду, что их работа в России будет направлена на разрешение существующих проблем.
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"Не собираемся изолироваться": Путин о партнерстве с другими странами
"Не собираемся изолироваться": Путин о партнерстве с другими странами
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Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису
Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин рассказал иностранным послам о новой концепции внешней политики

Путин: Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться, заявил Владимир Путин, обращаясь к вновь прибывшим иностранным послам на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
«

"Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитываем, что партнеры будут придерживаться в отношениях с нами принципов равноправия и взаимного учета интересов", — сказал президент, напомнив, что именно такой подход заложен в новой Концепции внешней политики России.

Внешнеполитический курс будут диктовать приоритеты внутреннего развития и ответственность за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях, продолжил Путин.
Он отметил, что Россия и в дальнейшем будет оставаться одним из суверенных и авторитетных центров в мире.
В своем выступлении российский лидер дал краткую оценку двусторонним отношениям с каждой из 17 стран, чьи послы участвовали в церемонии.
Обращаясь к послу США Линн Трейси, президент указал, что к нынешнему кризису привела поддержка Вашингтоном цветных революций, в том числе на Украине.
Он отметил, что Москва всегда выступала за принципы равноправия, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Но сегодня отношения России и США переживают глубокий кризис.
Говоря о сотрудничестве с Данией, российский лидер напомнил, что две страны всегда были исторически близки, но сегодня "на Балтийском море неспокойно". Президент выразил надежду, что Копенгаген поддержит предложение Москвы о создании международной комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".
Путин подчеркнул важность работы дипломатов и выразил надежду, что их работа в России будет направлена на разрешение существующих проблем.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин утвердил Концепцию внешней политики
31 марта, 14:18
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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