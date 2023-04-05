Рейтинг@Mail.ru
Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 05.04.2023 (обновлено: 16:21 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/pushkov-1863156304.html
Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни
Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни - РИА Новости, 05.04.2023
Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни
Все высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Западе не имеют никакого веса, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:28
2023-04-05T16:21
в мире
россия
франция
москва
алексей пушков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_0:65:3031:1770_1920x0_80_0_0_96e1e73b2ca129eb3d6efc5304d6a019.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Западе не имеют никакого веса, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Макрон известен словами. Пару лет назад вдруг заявил о "смерти мозга НАТО". &lt;…&gt; Потом вдруг сказал, что в будущей системе европейской безопасности надо предусмотреть гарантии безопасности для России. И что? И ничего — никаких действий в виде конкретных предложений не последовало. &lt;…&gt; Теперь вот он, дескать, не хочет верить в то, что спираль роста напряженности между Западом и Россией не будет иметь конца. И что? И ничего. &lt;…&gt; Так что это опять слова, брошенные на ветер, информационный шум. Вспоминается знаменитая песня Далиды " Paroles, paroles, paroles" — "Слова, слова, слова", — отметил он.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230326/pushkov-1860668654.html
россия
франция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839966909_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_16ba0d31e60d99d03d6c06952cd1fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, москва, алексей пушков, нато
В мире, Россия, Франция, Москва, Алексей Пушков, НАТО
Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни

Сенатор Пушков охарактеризовал политику президента Франции Макрона словами из песни Далиды

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Западе не имеют никакого веса, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Макрон известен словами. Пару лет назад вдруг заявил о "смерти мозга НАТО". <…> Потом вдруг сказал, что в будущей системе европейской безопасности надо предусмотреть гарантии безопасности для России. И что? И ничего — никаких действий в виде конкретных предложений не последовало. <…> Теперь вот он, дескать, не хочет верить в то, что спираль роста напряженности между Западом и Россией не будет иметь конца. И что? И ничего. <…> Так что это опять слова, брошенные на ветер, информационный шум. Вспоминается знаменитая песня Далиды " Paroles, paroles, paroles" — "Слова, слова, слова", — отметил он.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Пушков припомнил Байдену его насмешку над Россией
26 марта, 00:37
 
В миреРоссияФранцияМоскваАлексей ПушковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала