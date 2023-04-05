https://ria.ru/20230405/pushkov-1863156304.html

Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни

Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни - РИА Новости, 05.04.2023

Пушков охарактеризовал позицию Франции по России словами из песни

Все высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Западе не имеют никакого веса, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:28

2023-04-05T12:28

2023-04-05T16:21

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Все высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о России и Западе не имеют никакого веса, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Макрон известен словами. Пару лет назад вдруг заявил о "смерти мозга НАТО". <…> Потом вдруг сказал, что в будущей системе европейской безопасности надо предусмотреть гарантии безопасности для России. И что? И ничего — никаких действий в виде конкретных предложений не последовало. <…> Теперь вот он, дескать, не хочет верить в то, что спираль роста напряженности между Западом и Россией не будет иметь конца. И что? И ничего. <…> Так что это опять слова, брошенные на ветер, информационный шум. Вспоминается знаменитая песня Далиды " Paroles, paroles, paroles" — "Слова, слова, слова", — отметил он.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230326/pushkov-1860668654.html

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в мире, россия, франция, москва, алексей пушков, нато