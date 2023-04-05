https://ria.ru/20230405/ptsu-1863193446.html
Во Львове начались протесты против передачи ПЦУ Георгиевского храма
Во Львове начались протесты против передачи ПЦУ Георгиевского храма - РИА Новости, 05.04.2023
Во Львове начались протесты против передачи ПЦУ Георгиевского храма
Во Львове началась акция протеста против передачи раскольнической Православной церкви Украины храма Георгия Победоносца, который принадлежит канонической... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:51
2023-04-05T13:51
2023-04-05T23:01
религия
в мире
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
львов
украина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Во Львове началась акция протеста против передачи раскольнической Православной церкви Украины храма Георгия Победоносца, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала "Прямой". "На место уже приехала полиция", — говорится в публикации. О том, что храм перешел к ПЦУ, сообщил в соцсетях заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод. При этом община церкви никаких решений по этому поводу не принимала. Как заявили во Львовской епархии УПЦ, утром на территорию храма пришли около 50 человек, которые заблокировали вход на территорию."Неизвестные люди под председательством Юрия Холода, заместителя председателя Львовского областного совета, провели приходское собрание о переходе общины храма в ПЦУ. Важным моментом является то, что ими была сорвана Божественная литургия. Мы видим действия священников ПЦУ, которые выходят за пределы любого христианского, даже морального восприятия", — рассказали в епархии.Храма Георгия Победоносца 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ.Накануне мэр Андрей Садовый заявил, что все имущество УПЦ во Львове передадут либо ПЦУ, либо на баланс города. По его словам, у общины храма Георгия Победоносца есть два варианта: официально присоединиться к раскольникам или пройти "процесс национализации".В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863145100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, львов, украина
Религия, В мире, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Львов, Украина
Во Львове начались протесты против передачи ПЦУ Георгиевского храма
Во Львове у Георгиевского храма начались протесты против передачи его ПЦУ
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Во Львове началась акция протеста против передачи раскольнической Православной церкви Украины храма Георгия Победоносца, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, сообщается в Telegram-канале
украинского телеканала "Прямой".
"На место уже приехала полиция", — говорится в публикации.
О том, что храм перешел к ПЦУ, сообщил в соцсетях заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод. При этом община церкви никаких решений по этому поводу не принимала.
Как заявили во Львовской епархии УПЦ
, утром на территорию храма пришли около 50 человек, которые заблокировали вход на территорию.
Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного
"Неизвестные люди под председательством Юрия Холода, заместителя председателя Львовского областного совета, провели приходское собрание о переходе общины храма в ПЦУ. Важным моментом является то, что ими была сорвана Божественная литургия. Мы видим действия священников ПЦУ, которые выходят за пределы любого христианского, даже морального восприятия", — рассказали в епархии.
Храма Георгия Победоносца 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ.
Накануне мэр Андрей Садовый
заявил, что все имущество УПЦ во Львове передадут либо ПЦУ, либо на баланс города. По его словам, у общины храма Георгия Победоносца есть два варианта: официально присоединиться к раскольникам или пройти "процесс национализации".
Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией
, а в Верховную раду
уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине
.
Как отметили в российском МИД, режим Владимира Зеленского стремится нанести решающее поражение православной вере на Украине и множит политику морального террора против сограждан и верующих.
Тайна почерневших крестов Киево-Печерской лавры. Дурное знамение разгадали