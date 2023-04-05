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Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского

Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского - РИА Новости, 05.04.2023

Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:46

2023-04-05T13:46

2023-04-05T15:17

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр бастрыкин

владлен татарский

яна лантратова

взрыв в кафе в петербурге

россия

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые высмеяли гибель военкора Владлена Татарского."Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции", — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Сегодня в сети появилось видео с концерта в Берлине, где Долгополов и Оганесян спародировали вручение Владлену Татарскому заминированной статуэтки.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову. На допросе она призналась, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. * Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230404/memorial-1863050316.html

https://ria.ru/20230404/posol-1863046432.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, владлен татарский, яна лантратова, взрыв в кафе в петербурге, россия, общество