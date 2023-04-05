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Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского - РИА Новости, 05.04.2023
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13:46 05.04.2023 (обновлено: 15:17 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/proverka-1863191203.html
Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского
Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского - РИА Новости, 05.04.2023
Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:46
2023-04-05T15:17
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр бастрыкин
владлен татарский
яна лантратова
взрыв в кафе в петербурге
россия
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые высмеяли гибель военкора Владлена Татарского."Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции", — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Сегодня в сети появилось видео с концерта в Берлине, где Долгополов и Оганесян спародировали вручение Владлену Татарскому заминированной статуэтки.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову. На допросе она призналась, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*. * Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230404/memorial-1863050316.html
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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, владлен татарский, яна лантратова, взрыв в кафе в петербурге, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Александр Бастрыкин, Владлен Татарский, Яна Лантратова, Взрыв в кафе в Петербурге, Россия, Общество
Депутат Госдумы попросила проверить комиков, высмеявших убийство Татарского

Лантратова попросила СК проверить комиков, высмеявших вручение статуэтки Татарскому

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые высмеяли гибель военкора Владлена Татарского.
"Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом России орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции", — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Цветы у портрета блогера, военного корреспондента, ополченца Донбасса Максима Фомина (Владлена Татарского) - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Нижнем Новгороде устроили стихийный мемориал памяти Владлена Татарского
4 апреля, 23:50
Сегодня в сети появилось видео с концерта в Берлине, где Долгополов и Оганесян спародировали вручение Владлену Татарскому заминированной статуэтки.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. Более 30 человек получили ранения.
На следующий день задержали подозреваемую — 26-летнюю Дарью Трепову. На допросе она призналась, что принесла в кафе опасный предмет, но не сказала, кто ей его передал.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполняющая функции иностранного агента.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Посол в Канаде потребовал Трюдо осудить убийства Татарского и Дугиной
4 апреля, 23:19
 
Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр БастрыкинВладлен ТатарскийЯна ЛантратоваВзрыв в кафе в ПетербургеРоссияОбщество
 
 
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