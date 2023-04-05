Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста
Таубер заявила, что новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет 7 мая
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.
"Массовые протесты в рамках кампании "Движение для народа" пройдет 7 мая в центре Кишинева, перед зданием парламента. К сожалению, с властью не удалось наладить диалог, наши требования не были услышаны. Мы будем выступать за отставку руководства страны и проведение досрочных парламентских и президентских выборов", - сказала Таубер на пресс-конференции в Кишиневе.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.