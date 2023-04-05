https://ria.ru/20230405/protest-1863200941.html

Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста

Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста - РИА Новости, 05.04.2023

Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста

Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:05

2023-04-05T14:05

2023-04-05T14:05

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

псрм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер. "Массовые протесты в рамках кампании "Движение для народа" пройдет 7 мая в центре Кишинева, перед зданием парламента. К сожалению, с властью не удалось наладить диалог, наши требования не были услышаны. Мы будем выступать за отставку руководства страны и проведение досрочных парламентских и президентских выборов", - сказала Таубер на пресс-конференции в Кишиневе. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862767618.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, псрм, россия