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Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста - РИА Новости, 05.04.2023
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14:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/protest-1863200941.html
Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста
Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста - РИА Новости, 05.04.2023
Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста
Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:05
2023-04-05T14:05
в мире
молдавия
кишинев
марина таубер
псрм
россия
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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер. "Массовые протесты в рамках кампании "Движение для народа" пройдет 7 мая в центре Кишинева, перед зданием парламента. К сожалению, с властью не удалось наладить диалог, наши требования не были услышаны. Мы будем выступать за отставку руководства страны и проведение досрочных парламентских и президентских выборов", - сказала Таубер на пресс-конференции в Кишиневе. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, псрм, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Марина Таубер, ПСРМ, Россия
Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста

Таубер заявила, что новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет 7 мая

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая, заявила в среду вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер.
"Массовые протесты в рамках кампании "Движение для народа" пройдет 7 мая в центре Кишинева, перед зданием парламента. К сожалению, с властью не удалось наладить диалог, наши требования не были услышаны. Мы будем выступать за отставку руководства страны и проведение досрочных парламентских и президентских выборов", - сказала Таубер на пресс-конференции в Кишиневе.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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В миреМолдавияКишиневМарина ТауберПСРМРоссия
 
 
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