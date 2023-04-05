https://ria.ru/20230405/pridnestrove-1863340423.html

В Молдавии рассказали, к чему может привести признание независимости ПМР

В Молдавии рассказали, к чему может привести признание независимости ПМР - РИА Новости, 05.04.2023

В Молдавии рассказали, к чему может привести признание независимости ПМР

Признание независимости Приднестровья приведет к опасной непредсказуемой ситуации и станет большим дестабилизационным риском, заявил вице-премьер Молдавии по... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:58

2023-04-05T21:58

2023-04-05T21:58

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Признание независимости Приднестровья приведет к опасной непредсказуемой ситуации и станет большим дестабилизационным риском, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян. "Возможны различные провокации, настойчивости на независимости приднестровского региона является провокационным… Есть опасные декларации некоторых депутатов Госдумы РФ о признании Приднестровья. Признание независимости Приднестровья может изменить очень многое, то есть может привести к новой и очень опасной, непредсказуемой ситуации. Это может быть большим дестабилизационным риском", - заявил Серебрян в эфире телеканала TVC 21. Он отметил, что пока нет официальных заявление на этот счет, но исключать подобный сценария окончательно нельзя. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862770498.html

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в мире, молдавия, россия, ссср, госдума рф