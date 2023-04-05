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В Приамурье свыше 180 человек нарушили противопожарный режим с начала года
В Приамурье свыше 180 человек нарушили противопожарный режим с начала года - РИА Новости, 05.04.2023
В Приамурье свыше 180 человек нарушили противопожарный режим с начала года
Противопожарный режим нарушили уже более 180 жителей Приамурья, их ожидают серьёзные штрафы, сообщает на сайте правительство Амурской области. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:27
2023-04-05T13:27
2023-04-05T13:27
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Противопожарный режим нарушили уже более 180 жителей Приамурья, их ожидают серьёзные штрафы, сообщает на сайте правительство Амурской области. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, специалисты эффективно справляются с возгораниями, но основная задача – предупреждать пожары и палы. По его словам, такие меры принимаются для того, чтобы люди понимали, какие последствия могут быть, если пустить пал или сжечь мусор на своем участке. Противопожарный сезон действует сейчас в 22 муниципалитетах области, ограничения ввели 27 марта. С начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 32 природных пожара на общей площади более 3 тысяч гектаров. На аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 65 пожаров на общей площади почти 7 тысяч гектаров. Сейчас все пожары ликвидированы, 4 - за последние сутки. Сейчас в восьми районах области действует третий класс (средней горимости) и четвёртый класс пожарной опасности (высокой горимости) в двух районах – Архаринском и Бурейском. Больше всего пожаров в этом году зарегистрировано Архаринском и Ромненском муниципальных округах. В последнем был крупный пожар на землях гослесфонда на площади почти тысяча гектаров. Огонь пришел в лес в этом случае с земель иных категорий. Как пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, были поджоги марей, падей, сенокосов, которые вышли из-под контроля. Благодаря слаженной оперативной работе специалистов пожар удалось ликвидировать.
https://ria.ru/20230329/pozhary-1861556537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье свыше 180 человек нарушили противопожарный режим с начала года
Орлов: серьезные штрафы за нарушение противопожарного режима ждут 181 жителя Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости.
Противопожарный режим нарушили уже более 180 жителей Приамурья, их ожидают серьёзные штрафы, сообщает на сайте
правительство Амурской области.
Как отметил губернатор региона Василий Орлов, специалисты эффективно справляются с возгораниями, но основная задача – предупреждать пожары и палы.
«
"С начала пожароопасного сезона в Приамурье выявили 181 нарушителя. Именно столько протоколов составили специалисты различных ведомств. По всем будет принято соответствующее решение. Штрафы за нарушение противопожарного режима в России сейчас серьезные. Минимальное наказание, предусмотренное для физических лиц, - 20 тысяч рублей, для юридических лиц - уже сотни тысяч. Закон предусматривает и уголовную ответственность, - отметил Орлов.
По его словам, такие меры принимаются для того, чтобы люди понимали, какие последствия могут быть, если пустить пал или сжечь мусор на своем участке.
Противопожарный сезон действует сейчас в 22 муниципалитетах области, ограничения ввели 27 марта. С начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 32 природных пожара на общей площади более 3 тысяч гектаров. На аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 65 пожаров на общей площади почти 7 тысяч гектаров. Сейчас все пожары ликвидированы, 4 - за последние сутки. Сейчас в восьми районах области действует третий класс (средней горимости) и четвёртый класс пожарной опасности (высокой горимости) в двух районах – Архаринском и Бурейском.
Больше всего пожаров в этом году зарегистрировано Архаринском и Ромненском муниципальных округах. В последнем был крупный пожар на землях гослесфонда на площади почти тысяча гектаров. Огонь пришел в лес в этом случае с земель иных категорий. Как пояснил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, были поджоги марей, падей, сенокосов, которые вышли из-под контроля. Благодаря слаженной оперативной работе специалистов пожар удалось ликвидировать.
Губернатор Приамурья предупредил об ответственности за пожары в лесах